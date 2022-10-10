40 جهة حكومية وخاصة تشارك تحت مظلة «حكومة دبي»

تبدأ صباح اليوم المنصة الرئيسة لحكومة دبي باستقبال زوار الحدث العالمي «جيتكس غلوبال»، وذلك من خلال منصة كبرى تنظمها «دبي الرقمية»، وتضم 40 جهة حكومية وخاصة، تعرض أحدث الخدمات والحلول المبتكرة ومبادرات وخطط بناء المستقبل الرقمي لمدينة دبي.

وستقوم الجهات الحكومية والجهات الخاصة الرائدة في المجالات التقنية المشاركة ضمن المنصة الرئيسة لحكومة دبي، بتسليط الضوء هذا العام على مجموعة من أحدث المشروعات والخدمات الرقمية التي تُطلق للمرة الأولى، والهادفة إلى تسهيل الحياة في المدينة، كما تستعرض دبي الرقمية مستجدات وتحديثات مبادراتها القائمة، والتي تعزز مسيرتها في قيادة التحول نحو الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة في دبي، وذلك من خلال مؤسساتها التابعة لها والتي تضم كلاً من: مركز دبي للأمن الإلكتروني، مركز دبي للإحصاء، مؤسسة بيانات دبي، مؤسسة حكومة دبي الذكية.

وقال مدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، في بيان أمس، إن «(دبي الرقمية)، ومعها كل الدوائر الحكومية في دبي، تولي أهمية خاصة للمشاركة في معرض (جيتكس غلوبال)، وتأتي نسخة 2022 كمحطة مهمة في هذه العلاقة الممتدة، حيث سنشارك العالم والمجتمع المحلي أحدث استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج وابتكاراتنا؛ لصنع المستقبل الذي رسمته لنا قيادتنا الرشيدة، والذي يقوم على الرفاهية والاستدامة والريادة من خلال الرقمنة المتكاملة والشاملة لتسهيل الحياة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والأمن الإلكتروني والاستثمار الأمثل للبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي».

من جهته أفاد مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، يوسف حمد الشيباني، أن «(جيتكس غلوبال) يتيح المجال أمامنا للتفاعل مع مجتمع التكنولوجيا المحلي والعالمي في ما يتعلق بمستجدات المشروعات الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني، وأحدث الحلول والابتكارات التكنولوجية التي يمكن من خلالها حماية المنظومة الرقمية الشاملة لدبي».

وتناقش هيئة دبي الرقمية مجريات استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي في دبي، فيما يشارك مركز دبي للأمن الإلكتروني بمشروعاته التي تتضمن كلاً من: «مؤشر دبي للأمن الإلكتروني»، وخدمة «الكاشف»، إلى جانب مشروعات «مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني»، و«استراتيجية دبي للكفاءات الرقمية».

وتسلط مؤسسة بيانات دبي الضوء خلال المشاركة على مشروعات «البيانات الاصطناعية»، و«مؤشر نضج البيانات»، و«لوحة البيانات»، ومستقبل سوق البيانات في دبي، فيما تشمل مجموعة المشروعات التي تشارك بها مؤسسة حكومة دبي الذكية في المعرض، «تطبيق دبي الآن» إلى جانب «الموظف الذكي»، و«نظام إدارة التعلم»، و«اللوحة القيادية للموارد الحكومية»، و«المورد الذكي»، و«الهوية الرقمية»، و«منصة تكامل الخدمات المشتركة iPaaS». أما مركز دبي للإحصاء فيستعرض تحديثات بوابة «استطلاعات الرأي»، إلى جانب عرض «أبعاد إحصائية»، وهي نماذج من دراسات متنوعة تعتمد على البيانات، وتقنيات مشروع «الاستخراج الآلي للبيانات».