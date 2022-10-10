حكومة أبوظبي تستعرض 100 مبادرة رقمية في «جيتكس»

يستعرض جناح حكومة أبوظبي، في معرض «جيتكس للتقنية 2022»، أكثر من 100 مبادرة رقمية ومشروع مبتكر في مجال التحوّل الرقمي، والتي تهدف جميعها إلى خلق تجربة فريدة للزوّار من خلال تقديم منصة موحدة تضم الجهات الحكومية كافة في إمارة أبوظبي.

وتوجد أكثر من 30 جهة حكومية وأكاديمية في جناح حكومة أبوظبي، حيث تقوم بعرض أحدث المشروعات والمبادرات والتطبيقات الرقمية الجديدة والمبتكرة لديها، وبما يعزز جودة حياة المجتمع في إمارة أبوظبي ويدعم مسيرة التحول الرقمي.

وقال رئيس دائرة الإسناد الحكومي - أبوظبي، علي راشد الكتبي: «تكمن أهمية معرض (جيتكس) في كونه منبراً لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون البناء، والاستفادة من إمكانات وقدرات كبرى الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا لدعم أجندة أبوظبي الرقمية، حيث يُعد المعرض فرصة عظيمة لتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة حول التقنيات الرائدة والمبادرات العالمية المميزة، وبما يسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي».

وأضاف المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، أن «جناح حكومة أبوظبي سيعرض أحدث المشروعات والمبادرات الرقمية الجديدة والمبتكرة لدى الجهات الحكومية المشاركة»، لافتاً إلى أهمية الجناح كمنصة لتعزيز التعاون المشترك والتكامل بين الجهات الحكومية التي تشارك تحت مظلة واحدة ويجمعها هدف واحد وهو تعزيز جودة حياة المجتمع وتحقيق سعادة جميع سكان إمارة أبوظبي.

ويستضيف جناح حكومة أبوظبي خلال أيام المعرض سلسلة من الفعاليات، ومن ضمنها مسابقة «تحدي المخترقين الأخلاقيين»، والتي تعتبر واحدة من أشهر المسابقات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

كما يشهد الجناح توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزّز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتُسهل عملية التحول الرقمي، وتؤمن فرصاً استثمارية ضخمة للشركات العاملة في القطاع الخاص.