ورشة حكومة دبي تستعرض أحدث تقنيات خدمة المتعاملين في جيتكس



تُشارك ورشة حكومة دبي في «أسبوع جيتكس للتقنية 2022»، الذي يفتتح غدا. وتستعرض الورشة خلال هذه المشاركة مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الذكية التي تساهم في تعزيز تجربة المتعاملين ومستويات رضاهم عن الخدمات المقدمة بما يهدف إلى الارتقاء بالقطاع الخدمي الحكومي في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وقال المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، فهد أحمد الرئيسي: «يواصل (أسبوع جيتكس للتقنية) لعب دوره كمحفز قوي في تعزيز مكانة دبي على مستوى المنطقة والعالم، باعتبارها سوقاً رائدة في مجال تبني أحدث التقنيات والابتكارات. ونحن حريصون على المشاركة في هذا الحدث الهام انطلاقاً من التزامنا بتبني التقنيات المبتكرة بهدف تقديم خدمات متميزة لمتعاملي ورشة حكومة دبي».

وأضاف الرئيسي، إن «ورشة حكومة دبي تستعرض من خلال مشاركتها في (أسبوع جيتكس)، مجموعة من الخدمات الذكية التي توفر تجربة سلسة وسهلة للمتعاملين من خلال حلول رقمية فعالة لتقديم الخدمات. ونحن حريصون على المشاركة المستمرة في هذا الحدث الهام في إطار دعمنا للتحول الذكي الذي تقوده إمارة دبي في مجال الخدمات الحكومية تحت التوجيهات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة والتي تهدف إلى تبني أفضل التقنيات والممارسات والمعايير العالمية وصولاً إلى تحقيق سلامة وسعادة المتعاملين والارتقاء بمكانة دبي ودولة الإمارات على الصعيد الخدمي الحكومي».

