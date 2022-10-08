داماك تُعيّن «دانواي للهندسة» لبناء محطات كهرباء فرعية في «لاجونز»

منحت داماك العقارية، عقدًا لشركة دانواي للهندسة الكهربائية والميكانيكية لبناء محطات كهرباء فرعية في مجتمعها الفاخر داماك «لاجونز».

وأفادت داماك، بأنه سيتم بناء هذه المحطات الفرعية وفقاً لأعلى معايير الجودة والمواصفات تحت إشراف (Energoprojekt Entel Co) شركة الاستشارات المعتمدة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ومن المنتظر أن تسرع من وتيرة العمل في داماك لاجونز، وتوفر إمدادات الكهرباء للمرحلة الأولى من تطوير المشروع.

وفي تصريحات، لـ«الإمارات اليوم»، قال مدير عام المشاريع في داماك العقارية محمد الطحاينة: «تم منح مهمة بناء أول محطة كهرباء فرعية لشركة دانواي للهندسة الكهربائية والميكانيكية، نظراً لخبرتها الكبيرة وسجلها الناجح في تقديم مشاريع طاقة عالية الجودة في الوقت المحدد... وبصفتنا مطوراً عقارياً، فإننا نلتزم في تطوير المشروع وفق ما هو مخطط له، مع التأكيد على الالتزام بأعلى المعايير وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا».

بموجب العقد الموقع مع داماك، تلتزم دانواي ببناء المحطة الأولى، الواقعة على مقربة من شارع حصة، ويشمل ذلك أعمال التصميم والتوريد والبناء والتركيب، ومن المتوقع أن تصبح جاهزة في غضون 22 شهراً. وبمجرد تشغيلها ستولد 150 ميجا فولت أمبير.

وبالتزامن مع ذلك، سيبدأ إنشاء المحطة الفرعية الأخرى بطاقة 132/11 كيلو فولت قريباً، والتي تهدف بالإضافة إلى إنجاز المشروع في مدة زمنية أقل، إلى تعزيز معايير الأمان ومنح أكبر قدر ممكن من المرونة في عملية البناء ضمن هذا المشروع.

ومنذ إطلاقه في شهر نوفمبر من العام الماضي، حقق مشروع داماك «لاجونز» نجاحاً لافتاً ولقي إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين، الباحثين عن ملاذٍ فاخر يوفر لهم أعلى درجات الرفاهية وفق مفهومٍ جديد، وهو ما يوفره مجتمع داماك لاجونز المستوحى من عجائب البحر الأبيض المتوسط.

يمتد هذا المجتمع السكني المتكامل على مساحة تقدر بـ 45 مليون قدم مربعة، ويضم شواطئ رملية بيضاء وأجواء مشابهة للأجواء الاستوائية وغيرها من التجارب الترفيهية الأخرى، كما يضم فلل فاخرة ومنازل تاون هاوس فلل وتاون هاوس عصرية تمتد حول البحيرات الاصطناعية.

عام ناجح

وقال الطحاينة، إن العام الماضي كان بالنسبة لنا عاماً ناجحاً للغاية، حيث أطلقنا فيه عدد من المشاريع الرائدة التي حققت مبيعات مرتفعة بُعيد إطلاقها أبرزها: كافالي تاور، البرج الأيقوني الذي يقع في منطقة دبي مارينا ويحمل توقيع دار الأزياء الإيطالية روبرتو كافالي ومشروع داماك لاجونز، فضلاً عن مشروعي صفا ون وصفا تو المُطلان على قناة دبي المائية، واللذان يحملان توقيع ولمسات دار المجوهرات السويسرية الفاخرة دي جريسوغونو.

نجاحات لافتة

وأشار إلى أن هذه المشاريع الجديدة حققت نجاحات لافتة ولقيت إقبالاً كبيراً من قبل شريحة واسعة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما ساعد على تحقيق مبيعات قياسية.

وحول توقعات مبيعات مشروع داماك لاجونز، قال الطحاينة: «شهدنا إقبالاً كبيراً منذ الإعلان عن المشروع في شهر نوفمبر من العام المنصرم، حيث تم بيع ما يقارب 90% من الوحدات السكنية المتاحة». أما فيما يتعلق بالبناء، نركز حالياً على المجمعات الأولى التي تم الإعلان عنها وهي: سانتوريني 1 وسانتوريني 2 وسانتوريني 3، يليها كوستا برافا ونيس وبورتوفينو.

وكشف مدير عام المشاريع في داماك، عن تطلع الشركة نحو استكمال مجمعات سانتوريني في الربع الثاني من عام 2024. بينما سيتم الانتهاء من نيس وكوستا برافا وبورتوفينو بحلول الربع الرابع من عام 2024.