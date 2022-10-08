«التجاري الدولي».. أول بنك إماراتي يطلق موقع «الميتافيرس»

أعلن البنك التجاري الدولي، الذي يقع مقره الرئيس في دبي، عن إطلاق موقع «الميتافيرس» الخاص به رسمياً.

وباعتباره أول بنك إماراتي يطلق موقعه في عالم «الميتافيرس»، فإنه أيضاً أحد أوائل البنوك في منطقة الشرق الأوسط والعالم التي تتبنّى هذه التكنولوجيا الواعدة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، علي سلطان ركاض العامري، في بيان أمس، إن «هذه المبادرة تأتي لمواكبة الاقتصاد الرقمي وتعزيز خدماتنا المصرفية، حيث إننا نؤمن بأهمية الابتكار واستخدام أحدث التقنيات لخدمة عملائنا والمزج بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي من خلال تجربة الميتافيرس ومبادرات رقمية أخرى».

وأضاف أن إطلاق الموقع الافتراضي للبنك، يعد علامة فارقة مهمة في رحلة عالم «الميتافيرس».