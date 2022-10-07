%44 نمواً بعمليات البحث عن إقامات فندقية في دبي

أظهرت بيانات لشركة «أو تي إيه» المتخصصة في مؤشرات قطاع السياحة والسفر ومقرها بريطانيا، نمواً متواصلاً في عمليات البحث عن دبي وجهة دولية للزيارة، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن الغرف الفندقية عبر نظام التوزيع العالمي للحجوزات ارتفع بنسبة 44% خلال الأسبوع الذي بدأ في الثالث من أكتوبر الجاري مقارنة بالأسبوع ذاته من سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن هذا المؤشر في أعلى مستوياته منذ بداية العام 2022.

وكشفت الشركة، استناداً إلى قاعدة بياناتها العالمية، اطلعت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن عمليات البحث عن رحلات جوية انعكست أيضاً على البحث عن الإقامة في المنشآت الفندقية ورحلات الطيران بنسبة بلغت 10% خلال فترة المقارنة ذاتها.

وأوضحت أن المملكة المتحدة استحوذت على نحو 26% من إجمالي عمليات البحث عن رحلات طيران إلى دبي خلال الأسبوع المشار إليه، تلتها الهند بنسبة 9% وإيطاليا بنسبة 8%، ثم ألمانيا وفرنسا بنسبة 6 و4% لكل منهما، فيما جاءت إيطاليا في المركز الخامس بنسبة 4%، لافتة إلى أن هذه المؤشرات تنطبق إلى حد كبير مع عمليات البحث عن إقامة فندقية.

وبينت الإحصاءات، أن الطلب السياحي على دبي يصل إلى ذروته في الأسبوع الذي يبدأ من 26 ديسمبر المقبل.

وقال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس»، في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور، إن دبي وجهة سياحية مفضلة على مدار العام بالنسبة لمختلف الأسواق حول العالم، إلا أن معدلات التدفق السياحي ترتفع بشكل كبير اعتباراً من شهر أكتوبر مع تحسن الطقس.

وأشار إلى أن دبي تشهد موسماً سياحياً نشطاً خلال تلك الفترة، فيما واصلت السوق الفندقية في الإمارة تسجيل معدلات أداء قوية منذ بداية العام الجاري.

وأضاف منصور أن مناطق الجذب والمرافق الجديدة، والفعاليات الترفيهية، تلعب دوراً بارزاً في زيادة جاذبية دبي السياحية التي تمتاز بالتنوع الكبير في منتجها السياحي بما يلائم مختلف متطلبات الزوار، لافتاً إلى ارتفاع وتيرة السياحة العائلية بنسب كبيرة خلال تلك الفترة من السنة.

من جهته، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن معدلات الطلب على السياحة في دبي سجلت زيادة ملحوظة منذ بداية أكتوبر الجاري، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الحجوزات يتم قبل موعد الإقامة بأيام قليلة «حجوزات آخر لحظة».

وأضاف خوجلي أن الطلب على سياحة المؤتمرات والأعمال الخاصة بالشركات شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، ما يشير إلى المكانة المتميزة لدبي في استضافة الفعاليات، مشيرا إلى أن المجموعة تتوقع أن تسجل فنادقها العاملة في الإمارة معدلات إشغال توافق الـ90% خلال الربع الأخير من العام الجاري.