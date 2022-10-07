البنك التجاري الدولي أول بنك إماراتي يطلق موقعاً رسمياً في الميتافيرس

أعلن البنك التجاري الدولي، وهو أحد البنوك الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، ويقع مقره الرئيسي في دبي، عن إطلاق موقع الميتافيرس الخاص به رسمياً. وباعتباره أول بنك إماراتي يطلق موقعه في عالم الميتافيرس، فإنه أيضاً أحد أوائل البنوك في منطقة الشرق الأوسط والعالم التي تتبنّى هذه التكنولوجيا الواعدة.

إن الموقع الافتراضي للبنك التجاري الدولي مفتوح الآن للزوار، ويمكن الدخول إليه عبر منصة ديسنترالاند Decentraland على cbi.dcl.eth أو عبر إحداثيات (63، -127) باستخدام خريطة ديسنترالاند Decentraland، أيضاً يمكنكم الوصول إلى الموقع الافتراضي للبنك التجاري الدولي من خلال البوابات الالكترونية.

ويأتي إطلاق البنك التجاري الدولي لموقعه الافتراضي رسمياً تزامناً مع مشاركته في جيتكس غلوبال ضمن قاعة XVERSE إكس-فيرس الأسبوع المقبل، وهي مساحة مخصصة حصرياً لأولئك الذين يتبنون أحدث تقنيات الميتافيرس. وسوف يقام الحدث خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و14 أكتوبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

لقد وضع البنك التجاري الدولي أجندة منسجمة مع المستقبل خلال هذا الحدث، وذلك بغرض زيادة التركيز على استكشاف عالم الميتافيرس وإمكاناته. وكجزء من جدول أعمال أجندة XVERSE إكس-فيرس، سيعرض البنك التجاري الدولي كيفية استخدام تقنية الميتافيرس من قبل الأفراد في الوقت الحالي، بالشراكة مع العلامة التجارية الإماراتية للبيرغر Pickl. حيث سيوضح البنك بالتعاون مع Pickl كيفية تمكين الاقتصاد الرقمي من خلال عرض لاستخدام تكنولوجيا الميتافيرس بشكل لم يحدث من قبل في الشرق الأوسط.

وتعليقاً على إطلاق موقع البنك التجاري الدولي الافتراضي رسمياً في عالم الميتافيرس، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي: "نحن فخورون بأن نكون أول بنك إماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد الأوائل في منطقة الشرق الأوسط يقدم تجربة عالم الميتافيرس لعملائنا وموظفينا، والتي نعتقد أنها تجربة جديدة وشهادة على دعمنا القوي وإيماننا برؤية حكومتنا الرشيدة في مجال الريادة والابداع عالمياً. وتأتي هذه المبادرة أيضاً لمواكبة الاقتصاد الرقمي وتعزيز خدماتنا المصرفية حيث إننا نؤمن بأهمية الابتكار واستخدام أحدث التقنيات لخدمة عملائنا والمزج بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي من خلال تجربة الميتافيرس ومبادرات رقمية أخرى ".

يمثل إطلاق الموقع الافتراضي للبنك التجاري الدولي علامة فارقة مهمة في رحلتنا في عالم الميتافيرس. وتتماشى مشاركة البنك في حدث يركز على التكنولوجيا مثل جيتكس مع التزامه بدعم الرقمنة والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيشهد الجناح في مساحة XVERSE إكس-فيرس في جيتكس مساهمة البنك التجاري الدولي في رحلة ويب 3.0 الغامرة والتي ستمنح الزائرين فرصة لاستكشاف فصل جديد لرؤية إنترنت المستقبل من خلال الميتافيرس.