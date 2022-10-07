«دبي لصناعات الطيران» توقع اتفاقية نهائية للاستحواذ على «Sky Fund I Irish»

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على 100% من شركة

«Sky Fund I Irish»، والشركات التابعة لها، دون الكشف عن شروط الصفقة.

وأفادت «دبي لصناعات الطيران» في بيان، بأن «Sky Fund I Irish» تمتلك 36 طائرة مؤجرة لـ14 عميلاً من الخطوط الجوية في 11 دولة، لافتة إلى أن الطائرات المزودة بأحدث التكنولوجيا، تمثل أكثر من 90% من المحفظة المستحوذ عليها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «يسعدنا الاستحواذ على هذه المحفظة الفريدة من الطائرات الموفرة للوقود، والمزودة بأحدث التكنولوجيا، والمؤجرة لـ14 شركة طيران، بما في ذلك ستة عملاء من خطوط جوية جديدة لشركة دبي لصناعات الطيران».

وأضاف أن «الصفقة الجديدة ستسمح للشركة بمواصلة مسيرة نموها، وزيادة نسبة أصول التكنولوجيا الجديدة في محفظتها»، لافتاً إلى أن «دبي لصناعات الطيران» تتمتع بسجل حافل بالنجاح في دمج عمليات الاستحواذ في أعمالها.

وأوضح تارابور، أنه سيتم تمويل الصفقة عبر موارد داخلية، متوقعاً أن تكتمل في الربع الأخير من العام الجاري بموجب استلام الموافقات التنظيمية اللازمة.

يشار إلى أن «دبي لصناعات الطيران»، شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران، وتضم قسمين رئيسين:

«دبي لصناعات الطيران كابيتال»، و«دبي لصناعات الطيران للهندسة».

وتقدم الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، خدماتها إلى أكثر من 170 عميلاً من شركات الطيران في ما يزيد على 65 دولة من مواقعها السبعة في دبي وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل ودبلن وعمّان.

الطائرات المزودة بأحدث التكنولوجيا تمثل أكثر من 90% من محفظة الشركة المستحوذ عليها.