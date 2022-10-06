"عجمان المالية" توقع اتفاقية مع "راية جلف" لتطوير نظامها السحابي لإدارة الموارد

وقّعت دائرة المالية في عجمان اتفاقية شراكة مع شركة رايا جلف، إحدى الشركات المتخصصة في مجال تكامل الأنظمة؛ لتطوير نظام إدارة الموارد الحكومية الحالي بحكومة عجمان بهدف الانتقال إلى تطبيقات أوراكل السحابية، وذلك في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تحقيق أهداف الإمارة الاستراتيجية المتمثلة في رفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية الحكومية وتحقيق استدامة الموارد المالية، وتطويرها بكفاءة وفاعلية باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية الذكية.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار التزام دائرة المالية في عجمان بتبنّي التقنيات المبتكرة لدعم التحول الرقمي في إمارة عجمان وتحسين العمليات والخدمات فيها بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارة.

ويمكِّن الانتقال إلى التطبيقات السحابية من تكامل الوظائف المتعلقة بسلسلة التوريد والتمويل والموارد البشرية في منصة واحدة، وفق أفضل المعايير والنظم المتبعة عالمياً في هذا المجال. كما يوفر للمستخدمين إمكانيات التعامل مع كافة البيانات بشكل أكثر وضوحاً وسهولة ومرونة بعيداً عن التعقيدات والازدواجية في الاختصاصات وفي اختصار وقت ومراحل إنجاز المعاملات على اختلاف أنواعها.

وكانت الدائرة قد أبرمت اتفاقية في يونيو من العام الجاري مع شركة "أوراكل" المتخصصة في مجال التطبيقات السحابية والبنية التحتية الإلكترونية؛ لتأسيس نظام الإدارة السحابي المذكور.

وأشارت سحر الطنيجي مدير قسم التطبيقات المالية بالدائرة إلى أن الدائرة تعمل دوماً على توفير خدمات استباقية مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين من الجهات الحكومية وتفوق توقعاتهم من خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال إدارة الأعمال وذلك لتسهيل تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات قدر الإمكان، وصولاً إلى تحسين نوعية وكفاءة الخدمات المقدمة.

وقال عبد الغفار الخاجة، مدير إدارة الحسابات الحكومية: "نعمل في الدائرة على بناء وتجهيز البنية التحتية التي تلبي أهدافنا الاستراتيجية، وتمكّننا من تطوير قدراتنا التكنولوجية بما يضمن استدامة العمليات والأداء المؤسسي. ومن أجل هذا، نحرص على عقد شراكات مع الجهات المتخصصة بهدف تطوير خدماتنا، وتعزيز تجربة المتعامل، فضلاً عن تحقيق متطلبات جميع المعنيين".

من جهته، قال الأستاذ أحمد سعيد حسن المدير شركة راية لتكنولوجيا المعلومات: "نفخر اليوم بشراكتنا مع دائرة المالية في عجمان، ويسعدنا تسخير خبراتنا التكنولوجية في خدمة الاستراتيجية السحابية للدائرة بوصفنا مشغلين لنظام الإدارة القائم على الحوسبة السحابية الذي من شأنه تعزيز البيئة الرقمية التي تتبنّاها الدائرة؛ ما ينعكس على تطوير الإنتاجية وتحسين أداء العمل اليومي. وسوف نحرص على توظيف جميع إمكاناتنا للقيام بمهمتنا على أكمل وجه، متطلعين إلى شراكة مثمرة وطويلة الأمد بما يخدم طموحات الدائرة ومخططاتها المستقبلية".

يُشار إلى أن دائرة المالية في عجمان تولي أهمية كبيرة لتبنّي الحلول السحابية في مسيرة تحولها الرقمي من أجل تلبية متطلبات العمل المتنامية واحتياجات المستخدمين المتزايدة في مختلف الجهات الحكومية بالإمارة.