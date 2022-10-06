ضيف مجهول وأحد مشجعي كرة القدم المهووسين يسرق الأضواء من أسطورتي الرياضة حبيب وسيدورف في فيلم مصوّر على متن طائرة الاتحاد

أطلقت الاتحاد للطيران فيلمًا كوميديًا جديدًا يضم مشاهير رياضيين من محبي كرة القدم مع ضيف هام يتم الكشف عن هويته المجهولة لاحقًا، على متن إحدى رحلاتها إلى الدوحة، وذلك مع استعدادات عشاق كرة القدم حول العالم للسفر إلى قطر لحضور أكبر حدث رياضي لهذا العام.

وينضم حبيب نورمحمدوف، حامل اللقب لأطول مدة، وبطل الوزن الخفيف الذي لم يهزم ضمن بطولات "يو أف سي/UFC" للمصارعة، قبل أن يتقاعد، وهو أحد كبار مشجعي كرة القدم؛ وصديقه كلارنس سيدورف عبقري كرة القدم الهولندي، والبطل الفائز بدوري أبطال أوروبا لأربع مرات، واللاعب الوحيد الذي فاز بالبطولة مع ثلاثة نوادٍ مختلفة، إلى ضيف خاص جدًا لتصوير فيلم قصير على متن رحلة الاتحاد للطيران رقم EY399 من أبوظبي إلى الدوحة.

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارًا من 20 نوفمبر، اليوم الذي يسبق بداية البطولة الكبرى في قطر، ستقوم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بزيادة رحلاتها اليومية بين أبوظبي والدوحة إلى ست رحلات في اليوم.

ويستعرض الفيديو، ومدّته 70 ثانية، نجمي الرياضة على متن درجة الأعمال فيما يسرق منهما الأضواء ضيف مجهول الهوية، ولدهشتهما يجدان أن كافة ركّاب الطائرة يلتفتون إليه بكامل اهتمامهم، ويتحدثون عنه من دون اكتراث لوجودهما.

تتسارع أحداث الفيلم ويتوقع كل من حبيب وكلارنس أن الحديث يدور حولهما، بينما شغلت تلك الشخصية الهامة الجميع فمن هي يا ترى؟

وعندما يقرران في النهاية اتخاذ إجراء مباشر للتعرّف إلى الضيف المجهول يقفان عاجزين عن الكلام لدى رؤية هذا المسافر الدائم وأحد عشّاق كرة القدم المعروفين.

وبالطبع لن يكتشف الجمهور المتابع للفيلم هوية الشخصية المجهولة إلا عند كشفها أمام حبيب وكلارنس في النهاية.

يقول حبيب نورمحمدوف: " كرة القدم هي حبي الأول، لذا كان لا بد لي من السفر إلى الدوحة لحضور هذا الحدث الهام بالنسبة لي وللعالم أيضًا. ولا شك أن مشاركتي في فيلم الاتحاد للطيران كانت تجربة لا تنسى فلم يسبق لي وأن التقيت بهذه الشخصية الهامة والاستثنائية من قبل، أو حتى مجرّد الاقتراب من أحد مماثل؛ على الرغم من أن لدينا الكثير من الأمور المشتركة كما سترون في الفيلم. أنا متأكد أن الجميع سيستمتع بمشاهدة الفيديو وسيحظى كافة عشاق كرة القدم المسافرين إلى الدوحة بأوقات رائعة."

ترحّب الاتحاد، الحائزة على لقب شركة الطيران الصديقة للبيئة للعام، من قبل جوائز التميّز لشركات الطيران لعام 2022، بكافة عشّاق ومشجعي كرة القدم من حول العالم وتأمل أن تتمكّن من مساعدة الزوار لاكتشاف المزيد عن دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه المنطقة المذهلة.

وبدوره تحدّث كلارنس سيدورف قائلاً: "كان تصوير الفيلم إلى جانب صديقي حبيب، على متن طائرة الاتحاد للطيران ممتعًا جدًا، والأجمل من ذلك كان لقاؤنا بالضيف المجهول تلك الشخصية الذكية والمثيرة للإعجاب. قضينا وقتًا رائعًا في الإمارات وأتطلع حقًا لحضور أكبر بطولة كرة قدم تقام في هذه المنطقة للمرة الأولى. أبوظبي مكان مذهل للزيارة وستكون انطلاقة ممتازة للكثيرين من عشاق ومحبي كرة القدم القادمين إلى الدوحة.

في هذا الخصوص، تحدّثت نائب الرئيس لشؤون العلامة والتسويق والرعايات أمينة طاهر قائلة: "مع اقتراب انطلاق أكبر حدث رياضي لكرة القدم، وجدنا الفرصة مواتية لنذكّر عشاق كرة القدم بسهولة السفر عبر أبوظبي للاستمتاع بمشاهدة اللعبة الجميلة. ولجعل سفرهم أكثر راحة وملاءمة سنقوم بتسيير ست رحلات مع العودة بين أبوظبي والدوحة لتلبية الطلب محليًا ومن مختلف أنحاء العالم. من هنا جاءت فكرة هذا الفيديو للتعاون مع حبيب وكلارنس وضيفنا المجهول، لنتمكّن من نقل تجربة الاتحاد للطيران إلى كافة عشاق كرة القدم ومحبي الملاعب الخضراء".