مؤشر: القطاع الخاص بالإمارات يحافظ على نموه القوي في سبتمبر

أظهر مسح أمس، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات حافظ على نموه القوي في سبتمبر، وإن كان بوتيرة أقل قليلاً من أغسطس، إذ أدت الأعمال الجديدة إلى تحقيق مكاسب في الإنتاج والتوظيف.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في الإمارات، عن المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.1 في سبتمبر، من 56.7 في أغسطس، الذي كان أعلى مستوى له منذ 38 شهراً، وظل أعلى عن متوسط ​​السلسلة منذ عام 2009، البالغ 54.2.

وقال الخبير الاقتصادي لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أجرت المسح، ديفيد أوين، إنه «على الرغم من الانخفاض الطفيف في المؤشر، فقد كان مع ذلك مؤشراً على وتيرة قوية أخرى من التحسن في الاقتصاد غير النفطي».

وأضاف: «في وقت تتزايد فيه مخاطر الركود العالمي، تشير هذه النتائج إلى أن الشركات المحلية تبتعد تماماً عن العواصف الاقتصادية في المناطق الأخرى، بمساعدة معدلات نمو أعلى من السائدة في الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة مع استمرار البلاد في التعافي من الجائحة».

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.7 في سبتمبر، من 64.5 في أغسطس، الذي كان أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، ومتوسط ​​السلسلة هو 57.6.

وتراجع مؤشر التوظيف الفرعي قليلاً إلى 51.4 في سبتمبر، من 51.5 في أغسطس، التي كانت أقوى قراءة للمؤشر منذ أغسطس 2021. وكان المؤشر في سبتمبر أقل قليلاً من متوسط ​​السلسلة البالغ 51.3.

وقال أوين: «تراجع ضغوط الأسعار يساعد أيضاً في حفز النمو، إذ تشير بيانات سبتمبر إلى شهر آخر توقف خلاله التضخم سريعاً عن الارتفاع منذ النصف الأول من العام». وأضاف: «على الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات (بعد انخفاضها في أغسطس)، فإنها لم تصعد إلا قليلاً، إذ ساعدت التحركات النزولية لمجموعة كبيرة من أسعار السلع في تخفيف العبء عن ميزانيات مشتريات الشركات. وبالتالي، ازداد شراء المدخلات بأسرع معدل لأكثر من ثلاث سنوات، ما يساعد على تعزيز المخزونات، ويدعم كلاً من الطلبات الجديدة الأعلى، وتوقعات الإنتاج الأقوى للـ12 شهراً المقبلة».

وارتفعت التوقعات الخاصة بالإنتاج خلال الـ12 شهراً المقبلة ارتفاعاً كبيراً في سبتمبر إلى أعلى قراءة للمؤشر الفرعي منذ يونيو.