«الاقتصاد» تتوقف عن تحصيل رسوم خدماتها بالدرهم الإلكتروني

قالت وزارة الاقتصاد إنها ستتوقف عن تحصيل رسوم خدماتها عبر منظومة الدرهم الإلكتروني بشكل تدريجي اعتباراً من اليوم (الخميس). وأضافت في تعميم أصدرته أمس، أن بطاقات الدرهم الإلكتروني، الجيل الثالث الحالية، لن يتم قبولها لدفعات وزارة الاقتصاد، وسيتم إيقاف الدفع باستخدام تحويل الخصم البنكي المباشر ابتداءً من الـ13 من الشهر الجاري.

ونوهت الوزارة إلى أنها ستطلق بوابة دفع جديدة لخدمات وزارة الاقتصاد، حيث سيكون بإمكان المتعاملين دفع الرسوم المستحقة باستخدام البطاقات الائتمانية أو باستخدام الخصم البنكي المباشر فقط.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت رسمياً في شهر أغسطس الماضي، وقف استخدام الدرهم الإلكتروني بشكل تدريجي.

وأوضحت أن الجهات الحكومية ستتوقف بشكل تدريجي على مدار الثلاثة أشهر المقبلة عن استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني كوسيلة لسداد رسوم خدماتها، مشيرة إلى أنه يمكن للمتعاملين سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام خيارات الدفع العالمية المقبولة في الدولة.