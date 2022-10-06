افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في «دبي الصناعية»

افتتحت مجموعة «إم جلوري القابضة»، أمس، مصنع الدماني لتصنيع السيارات الكهربائية في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، حيث تعد المنشأة الصناعية الأولى من نوعها في دولة الإمارات.

ويضم المصنع الجديد، خط التجميع المؤقت الذي تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى 10 آلاف سيارة سنوياً، فيما تبلغ مساحة المصنع 45 ألف قدم مربعة والذي يعتبر منشأة إماراتية صناعية مستدامة، كما يعد الخطوة الأولى لإنتاج السيارات الكهربائية وذلك تلبية للطلب المتزايد على وسائل النقل الخضراء وتقليل انبعاثات الكربون سواء في دولة الإمارات أو في المنطقة.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم للقطاع الصناعي، سعود أبوالشوارب: «من شأن هذا الإنجاز أن يوفر مصدراً آخر للطاقة منخفضة الكربون والمشاركة في بناء مستقبل مستدام على مستوى دولة الإمارات والمنطقة على حد سواء».

وأضاف، أن «افتتاح مصنع (إم جلوري) يؤكد التزامنا المستمر بالارتقاء بقطاع التصنيع وسعينا الدؤوب إلى توفير بيئة أعمال صناعية متكاملة تسهم بدورها في تمكين شركات التصنيع الإقليمية مثل (إم جلوري) من تأسيس وتطوير أعمالهم والمضي قدماً بتنفيذ مخرجات مبادرة (اصنع في الإمارات)».

من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة «إم جلوري القابضة» رئيسة مجلس الإدارة والمؤسِّسة لشركة الدماني لتصنيع السيارات، الدكتورة ماجدة العزعزي، إن «مصنع الدماني لتصنيع السيارات الكهربائية، يعد الأول والوحيد في المنطقة وبمواصفات عالمية».

وأضافت أن «هذا المصنع يعد مؤقتاً إلى أن يتم الانتهاء من إنشاء المصنع الرئيس بجميع خطوط إنتاجه في مدينة دبي الصناعية والمتوقع الانتهاء منه خلال العامين المقبلين، والذي ستصل طاقته الإنتاجية إلى 55 ألف سيارة كهربائية سنوياً، ويقع على مساحة مليون قدم مربعة».

وأفادت بأن السيارات الكهربائية التي ينتجها المصنع الحالي تتمتع بالتنافسية العالمية والقدرة على تحمل بيئة وأجواء منطقة الخليج والشرق الأوسط، وستشكل إضافة نوعية إلى قطاع السيارات الكهربائية بالمنطقة.

وأشارت العزعزي، إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات مقبل على نهضة كبيرة بفضل مشروعات الـ50 التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة، ودفع عجلة التنمية في هذا القطاع عبر دعم المؤسسات والشركات الصناعية الوطنية وتطوير أعمالها وقدراتها، وفتح أسواق جديدة أمامها للتوسع عالمياً.

55

ألف سيارة إنتاج المصنع سنوياً عند اكتمال جميع خطوطه.

الانتهاء من المصنع الرئيس على مساحة مليون قدم مربعة خلال عامين.