الإمارات تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة السادسة على التوالي

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني فوزا مستحقاً بإعادة انتخابها لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة السادسة على التوالي في التصويت الذي تم خلال اجتماعات الدورة الاحدى والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" التي تعقد خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2022 في مونتريال –كندا، حيث تم الإعلان عن النتائج اليوم.

وأثمرت جهود دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي بالتأكيد مجدداً على الدور الرائد والمكانة المرموقة التي تتمتع بها الدولة على المستوى الدولي حيث حصلت على 161 صوتا في الانتخابات من أصل 175 ممن لديهم حق التصويت، وقد حضر عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس ادارة الهيئة، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة، وعدد من رؤساء ومدراء العموم والعاملين في الدول الاعضاء في منظمة الايكاو والبالغ عددهم 193 دولة.

ويأتي هذا الفوز بالتزامن مع أحتفال الدولة بيوم الإمارات للطيران المدني الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، كما يصادف هذا العام احتفال الدولة بمرور خمسون عاماً على انضمامها الى اتفاقية شيكاغو لتصبح من الدول الاعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي.

وصرح عبدالله بن طوق المري الى أن إعادة أنتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الايكاو للمرة السادسة على التوالي يتماشى مع حرص القيادة الرشيدة ويعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني الإماراتي أقليمياً ودولياً، وتقديرها للمكانة الريادية المرموقة التي وصل اليها هذا القطاع الهام والذي اثبت بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، ديناميكية ومرونة مكنته من مباشرة التعافي السريع وتجاوز آثار هذه الأزمة العالمية، وتقديم الدعم لاعادة انتعاش القطاع عالمياً، موضحا ان مشاركة دولة الإمارات في كافة المواضيع المطروحة على أعمال الدورة الاحدى والأربعين لاجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الايكاو أتت تأكيداً على دور الدولة في تعزيز مستقبل قطاع الطيران العالمي ودعم المنظمة في تطبيق أهدافها الاستراتيجية.

وقال :"يسرني أيضا أن يصادف فوز دولة الإمارات تاريخ الخامس من أكتوبر والذي يعد الذكرى السنوية للاحتفال بيوم الإمارات للطيران المدني، والذي نستذكر خلاله الإنجازات والنمو الكبير الذي شهده هذا القطاع الحيوي والهام على مدار السنوات الماضية، والتي جاءت نتيجةً للتوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي لطالما حرصت على إيلاء جميع مكونات هذا القطاع أهمية خاصة مكنته من مواكبة التطوّرات الهائلة التي يشهدها قطاع الطيران عالمياً. كما يشكل فوز الدولة تأكيداً على استمرارية العمل الجاد والمؤثر في القرارات المستقبلية لنكون حاضرين في المشهد الاقتصادي للقطاع والذي له تأثير مباشر على العالم والدولة، ويتوقع أن يواصل نموه خلال السنوات المقبلة مع التطورات المتسارعة التي تشهدها مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية، كما ستسهم هذه العضوية في الحفاظ على مصالح دولة الإمارات في القطاع ودعم نموه.

من جانبه قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني " انه لمن دواعي سروري وفخري الاعلان عن فوز دولة الامارات للمرة السادسة على التوالي بمقعد في مجلس المنظمة في يوم الطيران المدني الاماراتي، بالاضافة الى أحتفالنا هذا العام ايضاً بالذكرى الخمسين لانضمام الدولة لمنظمة الطيران المدني الدولي في العام 1972 ، حيث شكل هذا الانضمام والذي جاء بعد قيام الاتحاد حجر الزاوية للانطلاقة الحقيقية لقطاع الطيران في الدولة والذي توالت انجازاته الواحدة تلو الأخرى، و شهدت الدولة تطورات متتالية على المستوى التنظيمي و التشريعي والبنية التحتية للقطاع مكنته من احتلال مكانة مرموقة على المستوى الدولي، وانه لمن دواعي فخرنا أن تكون الهيئة العامة للطيران المدني عضوا رئيسا في منظومة قطاع الطيران المدني و أن تكون محل ثقة القيادة والمجتمع الدولي ككل، في ضمان التزام الدولة و الشركات العاملة بها بمعايير منظمة الطيران المدني لتحقيق منظومة طيران مدني رائدة و آمنة و مستدامة"

ونوه السويدي الى ان هذا النجاح جاء ثمرة لجهود الدولة المستمرة على مدى السنوات الماضية في دعم استراتيجية منظمة الطيران المدني الدولي والدول الاعضاء فيها في مختلف المجالات؛ ولعب دور مؤثر في قرارات واستراتيجيات المنظمة ورسم مستقبل القطاع من خلال إكمال مسيرة العمل في مختلف الفرق والمجالات بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين والدول الأعضاء في المنظمة.

وتشكل مساهمة قطاع الطيران ما نسبته 15% في الناتج الاجمالي المحلي ويتوقع له النمو بشكل مضطرد في السنوات القادمة.

كما تشكل الرحلات الدولية المنطلقة من دولة الامارات ما يقارب 40 % من مجموع الرحلات الدولية من العالم العربي.

إلى ذلك قامت دولة الإمارات بتقديم مجموعة كبيرة من أوراق العمل ضمن اعمال اجتماعات المنظمة في كافة القطاعات الفنية والتنفيذية والاقتصادية والإدارية، والقانونية والبيئية، وهي مساهمات تتميز بفاعليتها من خلال طرح عدد من الأفكار والمبادرات التي ستساهم بشكل كبير في تعزيز نمو القطاع وايجاد حلول للتحديات التي قد تواجه نمو القطاع واستدامته.