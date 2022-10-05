«أبوظبي العالمي» يغرّم شركة مخالفة 155 ألف دولار

أعلنت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، إتمام الإجراءات المتخذة ضد شركة «إيليا» للاستثمارات المحدودة والمالك الوحيد للشركة والمدير السابق لها، بابار عباس، مشيرة إلى أنه تم تغريم الشركة 155 ألف دولار.

وأوضحت السلطة في بيان، أمس، أن عباس شارك في مخالفتين، تضمنتا أنشطة احتيال تجارية والمخالفة لقواعد تنظيم عمل الشركات لعام 2020، وكذلك إرسال بيان مالي مضلل إلى سلطة التسجيل.

وبناء عليه، فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار على عباس لأنشطته الاحتيالية، وغرامة مالية أخرى قدرها 25 ألف دولار لإرساله بياناً مالياً مضللاً. كما اتخذت سلطة التسجل قراراً بحرمان عباس من تولي أي مناصب قيادية لأي شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي لمدة 15 عاماً، وهي أقصى مدة مسموح بها.

وكشفت الإجراءات التي اتخذتها سلطة التسجيل ضد عباس، أنه قد استخدم شركة «إيليا» كوسيلة لممارسة أنشطة تجارية احتيالية، ما أدى إلى خسائر كبيرة لعملاء الشركة، حيث طالب وحصل على مبالغ مالية من ضحاياه على شكل «ودائع» طلبتها شركة «إيليا» بزعم إجراء صفقات تمويلية.

وقد أخفقت شركة «إيليا» في توفير التمويل الذي وعدت به، بينما أساء عباس استخدام معظم «الودائع».

وكانت «إيليا»، حصلت على ترخيص محدود من سوق أبوظبي العالمي يتيح لها حصراً ممارسة أنشطة «شركة ذات الأغراض الخاصة»، وقد انتهت صلاحية هذا الترخيص.

كما تبيّن أن الشركة قد تجاوزت نطاق ترخيصها مخالفةً قواعد تنظيم الرخص التجارية لعام 2015 في حالتين، ما عرّضها لغرامة الحد الأقصى البالغة 30 ألف دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، ظاهر بن ظاهر المهيري: «تبعث الغرامات الكبيرة، وأمر التنحي المفروض على بابار عباس لسلوكه الاحتيالي برسالة قوية وواضحة، مفادها أن الأفراد الذين يرتكبون مخالفات للقانون التجاري لسوق أبوظبي العالمي ستتم محاسبتهم على أفعالهم». وأكد أنه «للحفاظ على سُمعة سوق أبوظبي العالمي، سنفرض غرامات وعقوبات رادعة على أفراد مثل عباس، وشركات كشركة (إيليا) عند قيامهم بانتهاكات جسيمة لتشريعات سوق أبوظبي العالمي».