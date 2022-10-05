33.7 مليار درهم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول 2026

توقّعت غرفة تجارة دبي، أن تصل حصة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 12.6% من إجمالي مبيعات تجارة التجزئة بحلول عام 2026، ارتفاعاً من 8.7% التي سُجلت في عام 2021، ما يشير إلى وجود فرص واعدة للنمو في سوق التجارة الإلكترونية، وتسارع تبنّي مفهوم التجارة الإلكترونية في الدولة.

وكشف تحليل حديث للغرفة، مبني على بيانات من «يورومونيتر»، الذي أطلق ضمن الاستعدادات لانطلاق «جيتكس غلوبال 2022» الأسبوع المقبل، أن المبيعات الإجمالية للسلع عبر التجارة الإلكترونية في الإمارات سجلت نمواً لافتاً العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 4.8 مليارات دولار (أكثر من 17.6 مليار درهم)، مقارنةً بـ2.6 مليار دولار (9.5 مليارات درهم) في عام 2019، فيما من المتوقع أن يبلغ حجم سوق بيع السلع بالتجزئة عبر التجارة الإلكترونية في الدولة 9.2 مليارات دولار (33.7 مليار درهم) في عام 2026، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.6% خلال الفترة (2022-2026).

الهاتف المحمولوأشار التحليل إلى أن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت باستخدام الهاتف المحمول، يعد من الفئات الرئيسة للتجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث يقيس نسبة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت على الهاتف المتحرك، مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.

وأوضح أن حجم سوق التجزئة عبر الهاتف المتحرك في عام 2021، بلغ نحو 2.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 44% من إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات التجزئة للهواتف المحمولة إلى 4.6 مليارات دولار بحلول عام 2026، مع زيادة متوقعة في حصتها السوقية إلى 50% (معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 15.6% خلال الفترة 2022-2026).

التطبيقات

ووفقاً للتحليل، فإن من بين الاتجاهات العديدة التي دعمت النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المتحرك في الإمارات، توافر التطبيقات التي زادت من شفافية التسعير من خلال تقديم مقارنة لأسعار المنتجات التي تباع عبر منصات الإنترنت.

كما أن العدد المتزايد من برامج مكافآت الولاء التي تقدمها منصات التجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة قد دعمت الطلب المتزايد على التسوق عبر الإنترنت في الإمارات.

مواقع محلية

وذكر تحليل «غرفة دبي»، أن عملاء التجارة الإلكترونية بالتجزئة المقيمين في الإمارات اشتروا من خلال المواقع الإلكترونية المحلية أكثر من المواقع خارج الدولة.

وبيّن أن مواقع التجارة الإلكترونية المحلية استحوذت بالمتوسط على 73% من إجمالي مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الإمارات، مقابل 27% من المواقع الخارجية خلال العام الماضي.

ومع ذلك، من المتوقع أن تواجه القنوات المحلية للتجارة الإلكترونية المزيد من المنافسة من القنوات الخارجية التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 19.2% خلال الفترة 2022-2026، وأن تستحوذ على حصة 34% من إجمالي التسوق عبر الإنترنت في الإمارات.

الإلكترونيات الاستهلاكية

وبحسب التحليل، شكلت الإلكترونيات الاستهلاكية، في الإمارات، المنتجات الأكثر مبيعاً عبر الإنترنت في عام 2021، وذلك بحصة قدرها 34%، وتتكون بشكل رئيس من الهواتف الذكية وملحقات الهواتف وملحقات الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون، فيما استحوذت الملابس والأحذية على حصة بلغت 31%، والأغذية والمشروبات 12%، والمنتجات الإعلامية 8%، والإكسسوارات الشخصية 5.8%، والأجهزة الاستهلاكية 3.3%.

وتشير الحصص المرتفعة نسبياً من المنتجات المشتراة عبر الإنترنت إلى زيادة المنافسة بين القنوات عبر الإنترنت والقنوات التقليدية للإلكترونيات والملابس والإكسسوارات ومستحضرات التجميل والأغذية والمشروبات المعبأة.

تنافس

وتوقع التحليل أن تزداد أهمية قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات، بدعم من زيادة إقبال المتعاملين على التسوق بالتجزئة عبر الإنترنت، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية للقطاع من قبل القطاعين الحكومي والخاص.

وقد أدّى الزخم المتزايد لنشاط التسوق عبر الإنترنت في الدولة إلى فرض ضغوط على أسعار تجار التجزئة التقليديين، حيث يمكن للمتعاملين الحصول على المنتجات نفسها عبر الإنترنت، ولكن بأسعار أقل، ما يزيد من القدرة التنافسية لقطاع التجزئة في الإمارات.

كما يتوقع أن يؤدي الزخم المتزايد للنشاط في التجارة الإلكترونية في الدولة إلى توفير المزيد من الفرص التجارية في أنظمة الدفع والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية الإلكترونية ومراكز التوزيع.

مجالات غير مستغَلة

كشف تحليل حديث لـ«غرفة دبي» أن مجالات التجارة التي لديها أكبر إمكانات غير مستغلة للتجارة الإلكترونية في الإمارات، خلال العام الجاري، تتمثل في الملابس والأحذية، والإكسسوارات الشخصية، وأدوات التجميل والعناية الشخصية، ومنتجات العناية بالمنازل والحدائق.

73 %

من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة استحوذت عليها المواقع المحلية.

البيع عبر الإنترنت باستخدام «المحمول» يُعد من الفئات الرئيسة للتجارة الإلكترونية في الإمارات.