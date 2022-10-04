"إستونيا الرقمية" تستعرض ابتكاراتها في "جيتكس جلوبال"

تشارك إستونيا، البلد الرائد في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية على مستوى أوروبا، في المعرض التقني العالمي "جيتكس جلوبال 2022" الذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر.

وتحت منصة "إستونيا الإلكترونية"، تستعرض 12 شركة إستونية رائدة في الابتكارات الرقمية أحدث حلولها المتقدمة؛ لإطلاع الزوار عن كثب على الإنجازات الرقمية ذائعة الصِّيت التي حققتها إستونيا على النطاق العالمي.

وتتصدّر إستونيا دول العالم في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية الذكية من خلال وضع شبكة خدمات رقمية واسعة في متناول مواطنيها تسمح لهم بمزاولة أنشطتهم وأعمالهم اليومية بكل سلاسة وأمان. واستناداً إلى ذلك، أصبحت إستونيا رائدةً عالمياً في استخدام الحلول السحابية والعمل عن بُعد، والاستثمار في كوادرها المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها.

وبفضل قدراتها المميزة في جميع صنوف الابتكارات الرقمية، تتفوّق إستونيا على غيرها من دول العالم باحتضانها أكبر عدد من الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا قياساً بعدد سكانها.

وستسعى كل من الشركات التكنولوجية المشاركة إلى استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات ونقل التجربة الإستونية في تطوير المجتمع الرقمي إلى العالم.

ويمكن لزوار جناح إستونيا في "جيتكس جلوبال" استكشاف أحدث الحلول الافتراضية العالمية، وآخر الابتكارات المتعلقة بإنترنت الأشياء، والاتصال، وتطوير القدرات السيبرانية، وغيرها من الحلول الثورية في عالم التكنولوجيا.

وخلال المعرض، سيشارك ممثلو تلك الشركات في إحدى الفعاليات المخصصة للتواصل بين رواد التكنولوجيا في العالم التي ستُقام في 13 أكتوبر في فندق "هايد". تتيح هذه الفعالية فرصة قيّمة أخرى للتواصل معهم واستكشاف آفاق التعاون في أجواء ودّية.

فعلى سبيل المثال، سيكون موضوع الإقامة الإلكترونية من المحاور التي ستركز عليها هذه الفعالية. وتًعَدُّ إستونيا أول في العالم تمنح الإقامة الإلكترونية؛ وهي هوية رقمية صادرة عن الحكومة تمكّن حامليها من الوصول إلى بيئة الأعمال التجارية الشفافة في إستونيا.

ويمكن للمقيمين الإلكترونيين من جميع أنحاء العالم إنشاء شركة مقرها الاتحاد الأوروبي وإدارة أعمالهم عن بُعد من أي مكان في العالم. في عام 2022، سجل أحد المقيمين الإلكترونيين في إستونيا رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأسرع تأسيس شركة على الإطلاق خلال زمن قدره 15 دقيقة و33 ثانية.

وعموماً، فإن إستونيا تمهد الطريق لمجتمع رقمي عالمي جديد بفضل إنجازاتها الرائدة، وسيقدم جيتكس جلوبال فرصة مثالية للتعرف إليها أكثر والاطلاع على تجاربها الرقمية الريادية.