1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 356 مبايعة بقيمة 1.12 مليار درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 313.29 مليون درهم، و337 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 806 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة ام الشيف تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة ورسان الاولى.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 121 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة مطار دبي الدولي.

وتصدرت منطقة ام سقيم الثالثه المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 247.22 مليون درهم منها 13 رهنا لأراضي بقيمة 121.5 مليون درهم، و59 رهنا لفلل وشقق بقيمة 125.72 مليون درهم. اما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 196.26 مليون درهم.