«دو» تنفذ أكبر برنامج للتحول الرقمي على مستوى المنطقة

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن برنامج جديد للتحول الرقمي يستهدف تعزيز تجارب المتعاملين عبر مختلف القنوات إضافة إلى تحسين القدرات التشغيلية والتجارية للشركة. وأكدت في بيان امس، أن برنامج التحول الرقمي الذي تعمل «دو» على تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا مثل «Netcracker» و«Accenture» و«HPE» و«Arimac»، و«Tata Consulting Services»، و«Tech Mahindra»، و«ATOS»؛ يشكل خطوة رئيسة في إطار رؤيتها لتحقيق أهداف واحدة من أهم خططها الاستراتيجية للتحول، فضلاً عن كونه يشكل علامة فارقة في رحلة الشركة للتحول إلى مزود رقمي رائد على مستوى العالم لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة، والمساهمة في دعم أجندة التحول التي حددتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.