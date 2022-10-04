«دي بي ورلد» تطلق الذراع الاستراتيجية لأعمالها عبر «غلوبال بزنس كوربوريشن»

أطلقت مجموعة «دي بي ورلد»، الذراع الاستراتيجية للشركة، «غلوبال بزنس كوربوريشن» (GBC)، في خطوة تهدف إلى زيادة التوعية بمكامن القوة لإمارة دبي، والتعريف بالمزايا التي تقدّمها باعتبارها مركزاً استراتيجياً مفضلاً لتأسيس العمليات المركزية عالية القيمة للشركات الكبرى، ووجهة أولى لاستقطاب المقار الرئيسة والإقليمية للكيانات الاقتصادية العالمية بما في ذلك مراكز التميز والتمويل وإدارة الثروات.

ويأتي تأسيس «غلوبال بزنس كوربوريشن» لدعم الشركات الكبيرة في تحقيق خطط نموها الطموحة، وترسيخاً لمكانة دبي كأفضل مركز أعمال عالمي، بما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة ومنظومة تمكين الأعمال التي تشمل المناطق الاقتصادية الخاصة، وميناء تجاري هو الأكبر على مستوى المنطقة، مع مجموعة شاملة من الخدمات والحلول.

وتوفر «غلوبال بزنس كوربوريشن»، الدعم للشركات لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز عملياتها التشغيلية بسهولة من خلال ربطها بروّاد الأعمال في مختلف أنحاء دبي.

خدمات

وتقدم الشركة الجديدة، خدمات تأسيس الأعمال التجارية والتراخيص للشركات الكبرى التي ترغب في إنشاء كيانات ذات مسؤولية محدودة أو فروع لها في دبي، وفق اللوائح التنظيمية الخاصة بـها والمستندة إلى القانون العام والتشريعات السارية في الإمارة.

وتمكّن التراخيص الممنوحة من «غلوبال بزنس كوربوريشن» الشركات الأجنبية والمحلية، من امتلاك وتشغيل كيانات لإدارة أعمالها، بما يتيح لها بناء مجموعة واسعة من الخبرات العملية وتعزيز قدراتها الإدارية على مستوى المنطقة، إضافة إلى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمالها، وذلك انطلاقاً من استراتيجياتها الخاصة واحتياجاتها التشغيلية ومتطلباتها لرأس المال.

ويمكن للحاصلين على تراخيص «غلوبال بزنس كوربوريشن» المسجّلين في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» استخدامها على أنها شركات قابضة.

رؤية استراتيجية

ويُعدّ إطلاق «غلوبال بزنس كوربوريشن» تطوراً إيجابياً لصالح الشركات الكبرى التي تضع تركيزها على تحقيق نمو استراتيجي في عالم الأعمال المتغيّر بعد الجائحة.

وبحسب الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الشركة، تحمل المرحلة الحالية فرصاً جديدة أمام الشركات لتوسعة نطاق عملياتها في دبي، بفضل موقعها الاستراتيجي على الطرق التجارية الرئيسة، وذلك بقربها أيضاً من أكبر الأسواق وأسرعها نمواً على مستوى العالم، إضافة إلى ما توفره من خدمات لوجستية عالمية استثنائية وربط للأعمال التجارية.

وتبرز أهمية دبي كوجهة مفضلة لمقار الأعمال الرئيسة أو مراكزها الإقليمية، وقدرتها على إضفاء مزيد من القيمة والمرونة على أعمال الشركات، في ظل ما تواجهه من تحديات مرتبطة بالمنافسة وتَعدد الأقطاب، وبالأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة، إضافة إلى تفاقم الضغوط على سلاسل التوريد العالمية.

الوجهة الأمثل

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، إن «دبي تتميز بموقع استراتيجي فريد يتيح للشركات إمكانية الوصول السريع إلى الأسواق النامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا ورابطة الدول المستقلة».

وأضاف: «مع نموّ قطاع التصنيع في المنطقة، تعمل بنيتنا التحتية الجوية والبحرية والبرية والسكك الحديدية على ربط دبي بالأسواق في جميع أنحاء العالم، كما تشهد دبي نمواً متسارعاً في استقطاب العقول والمواهب الراغبة في الاستفادة مما تمتلكه من بنية تحتية عالمية، وبيئة تشريعية مرنة تساعد الشركات على إنجاز أعمالها، مشيراً إلى أن دبي أصبحت اليوم الوجهة الأمثل للشركات الساعية إلى النمو».

وتابع بن سليم: «مع إطلاق (غلوبال بزنس كوربوريشن)، فإننا نتعاون مع الشركات الطموحة وذات النمو المرتفع من مختلف أنحاء العالم للارتقاء بمعاييرها ومساعدتها على التطور والازدهار، وتأكيد حقيقة أن دبي هي وجهة الأعمال المثلى لمساعدة الشركات على تحقيق خططها الطموحة».

فرص جديدة

قال نائب الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد»، محمد المعلم، إن «دبي شكلت على مدى عقود طويلة، وجهة مثالية جاذبة للشركات العالمية الطموحة الساعية إلى تحقيق نمو وازدهار أعمالها، نظراً لما تتميّز به من استقرار اقتصادي تدعمه البنية التحتية العالمية والأفكار المبتكرة والتطور الهائل في مختلف المجالات».

وأضاف أن «التغيّر الحاصل في عالم الأعمال، يتيح فرصاً جديدة أمام الشركات الكبرى لإيجاد مراكز أعمال عالمية بديلة ملائمة لنموها الاستراتيجي واسع النطاق».