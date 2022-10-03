دبي تستقطب 9.1 ملايين زائر دولي في 8 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح الإمارة في استقطاب 9.1 ملايين زائر دولي بين شهري يناير وأغسطس 2022، مقارنة بـ3.2 ملايين زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 184%.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أغسطس الماضي أكثر من 142 ألف غرفة فندقية ضمن 779 منشأة فندقية، فيما سجل الزوار الدوليون نحو 24 مليون ليلة مبيت مقابل 18.6 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 29%.

سياح

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 9.1 ملايين سائح دولي مقابل نحو 3.2 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو جاوزت 184%.

واستقبلت دبي نحو مليون زائر دولي خلال أغسطس وحده، فيما اقترب إجمالي عدد الزوار خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس العام الجاري من مستويات ما قبل الجائحة، في حين تخطت مؤشرات كل من عدد الغرف الفندقية والليالي المحجوزة ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة ومدة إقامة النزلاء، مستويات ما قبل الجائحة أيضاً.

الأسواق المصدرة

وأوضحت البيانات، أن الهند حلّت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس 2022، مسجلة أكثر من مليون سائح، تلتها سلطنة عمان بنحو 983 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار من السوق السعودية نحو 823 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 647 ألف زائر.

بدورها، حلت روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 395 ألف زائر، تلتها أميركا بنحو 349 ألف زائر، وفرنسا وباكستان بنحو 253 ألف زائر لكل منهما، ثم ألمانيا بنحو 247 ألف زائر، فيما سجلت إيران نحو 213 ألف زائر.

الغرف الفندقية

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أغسطس الماضي أكثر من 142 ألف غرفة فندقية ضمن 779 منشأة فندقية، مقابل 129.3 ألف غرفة فندقية ضمن 717 منشأة في نهاية أغسطس 2021.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 71% مقابل 61% في الفترة ذاتها من عام 2021.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 48.8 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة 41.2 ألف غرفة فندقية ضمن 184 منشأة.

الفنادق

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 26.3 ألف غرفة فندقية ضمن 255 منشأة فندقية.

وتخطى عدد الشقق الفندقية 25.6 ألف شقة ضمن 191 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

وسجلت مدة إقامة النزلاء بين يناير وأغسطس 2022 نحو أربع ليالٍ فندقية مقابل 4.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2021، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 24 مليون ليلة مبيت، مقابل 18.6 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 29%، ووفقاً للبيانات، بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 514 درهماً مقارنة بـ359 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 364 درهماً مقابل 218 درهماً.

المركز الأول

حلت دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، حسب المناطق الجغرافية، بعد أن استحوذت على نسبة بلغت نحو 23% من إجمالي عدد الزوّار، تلتها منطقة أوروبا الغربية بنسبة 21%، ثم منطقة جنوب آسيا التي استحوذت على نسبة 16%، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 12%، ومنطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 11%.

وبلغت حصة الأميركتين نحو 7%، وإفريقيا نحو 6%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%، وأسترالاسيا 1%.

142

ألف غرفة فندقية في دبي نهاية أغسطس ضمن 779 منشأة.