سوق دبي المالي يُخطط لاعتماد منهجية جديدة لمؤشراته خلال الربع الأخير من 2022



أعلن سوق دبي المالي اليوم، اعتزامه اعتماد منهجية جديدة لمؤشراته خلال الربع الأخير من العام 2022 على أن تتولى شركة "اس &بي داو جونز انديسيز" مهمة "وكيل احتساب المؤشر".

وستتضمن المنهجية الجديدة مختلف مؤشرات السوق بما في ذلك: المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر الشريعة والمؤشرات القطاعية، الأمر الذي سيوفر للمُتعاملين مؤشرات عالمية المستوى يسهُل تداولها والاستثمار وفقاً لها.

ويعكس هذا التطور الجوهري التزام سوق دبي المالي الراسخ بتلبية الطلب المتزايد من كافة فئات المستثمرين إزاء الفرص الاستثمارية التي يوفرها، وذلك من خلال التطوير المستمر لخدماته وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتتمثل أبرز التعديلات والإضافات المُرتقبة لمنهجية إعداد المؤشرات في النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر إلى 10% فقط بدلاً من 20% بما يُسهم في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر، احتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر، وإعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، بدلاً من المراجعة نصف السنوية، وذلك من خلال لجنة مُختصة مستقلة تتولى الإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية.

وتشمل عملية تطوير المؤشر أيضاً اعتماد قطاعات السوق وفقاً لمعيار التصنيف العالمي للقطاعات "GICS" الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية العالمية، وعليه فستكون قطاعات سوق دبي المالي السبعة على النحو التالي: الخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والمرافق العامة، وخدمات الاتصالات، والمواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية.

ودعا سوق دبي المالي كافة المتعاملين إلى إبداء الرأي بشأن المنهجية الجديدة لمؤشراته وذلك من خلال الاطلاع على ملامحها الرئيسية عبر موقعه ألإلكتروني خلال فترة التشاور التي تنتهي في 17 أكتوبر 2022، تمهيداً لاعتماد تلك المنهجية في صيغتها النهائية وإطلاق المؤشرات وفقاً لذلك خلال الربع الأخير من العام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي: "تعكس هذه الخطوة التطويرية لمنهجية وتصنيفات مؤشرات السوق بما يواكب أفضل الممارسات العالمية التزامنا بمواصلة تطوير خدماتنا في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير الأسواق المالية في دبي. ويسعدنا اختيار شركة (اس &بي داو جونز انديسيز)، شركة المؤشرات الرائدة عالمياً، للقيام بدور وكيل احتساب المؤشر، بما يوفر لقاعدتنا المتنامية من المتعاملين المحليين والعالميين مؤشرات شفافة وموثوقة وداعمة للأنشطة الاستثمارية في سوق دبي المالي".

وستُقدم شركة "اس &بي داو جونز انديسيز"، بصفتها وكيل احتساب المؤشر، بصورة منتظمة الدعم الفني لعملية المراجعة المرحلية لاحتساب المؤشر العام والمؤشرات القطاعية ومؤشر الشريعة بناءً على قواعد المؤشر.

ويُسهم الاتفاق بين سوق دبي المالي و"اس&بي داو جونز انديسيز" أيضاً في تهيئة المجال لإطلاق المزيد من المنتجات ذات الصلة بالمؤشرات مُستقبلاً.