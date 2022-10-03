3 إتجاهات مستمرة في سوق العقارات بعد "إكسبو دبي"

قال الأستاذ المساعد في العقارات بجامعة هيريوت وات بدبي، مايكل ووترز ، إن سوق العقارات في دبي يشهد اتجاهاً تصاعدياً ويعزى النمو إلى إكسبو 2020، حيث يستعد سوق العقارات السكنية في الإمارات للنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.36٪ بحلول عام 2026 - كما ورد في تقرير "موردور إنتلجنس.

وأشار إلى أن إكسبو 2020 كشف عن اتجاهات مهمة في سوق العقارات، بعضها موجود ليبقى. وتشمل هذه الاستدامة ، والطلب على المساحات المكتبية المرنة ، واعتماد التكنولوجيا ، وغير ذلك. بالإضافة إلى تركيز الحكومة على أهداف الطاقة النظيفة والصافية، من خلال مبانيها الفريدة والمتطورة، ولا يمكن إنكار دور إكسبو 2020 في إلهام استمرارية هذه الاتجاهات. وعزز إكسبو، حاجة الصناعة إلى الاستثمار في التحول الرقمي والتقنيات المستدامة لإثبات أعمالهم في المستقبل.

وأكد على أن إتجاهات التكنولوجيا والاستدامة المستوحاة من إكسبو 2020 ستستمر في دفع ونمو سوق العقارات، ومن أبرز هذه الاتجاهات هي :

المباني الخضراء:

تحظى المباني الخضراء بالأولوية ليس فقط في الإمارات ، ولكن في المنطقة ككل. يتم اعتماد مواد البناء المستدامة والأسطح الخضراء والمباني الذكية وإدارة الطاقة وبرامج التعديل التحديثي بشكل متزايد. تنعكس الاستدامة التى كانت بمثابة ركن أساسى من اركان إكسبو 2020 ، في تصميم وبناء أجنحة المعرض. من خلال جناح مخصص للاستدامة ، يقود Terra ، وهو مبنى حاصل على شهادة LEED البلاتينية ، في الحفاظ على الطاقة والمياه وتجديدها. كان يحتوي المبنى على 12000 متر مربع من الألواح الكهروضوئية عبر سقفه وأشجار الطاقة. كما كان يولد موقع إكسبو نفسه ما مجموعه 5.5 ميغاواط من الطاقة النظيفة حيث تم تجهيز جميع المباني الدائمة في الموقع بألواح كهروضوئية والعديد من الأمثلة الأخرى.

لحسن الحظ ، فإن لدى معظم سلطات التخطيط الآن الحد الأدنى من إرشادات المباني الخضراء ، وسوف يلتزم سوق العقارات بها بشكل متزايد مع تعهد دولة الإمارات بتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050. إن إدارة المياه يُعتبر عامل رئيسي يساهم في البصمة الكربونية للمنزل ، أصبح أحد أهم أولويات الإستدامة.

يمكن تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير من خلال إعادة تدوير المياه الرمادية ، والمناظر الطبيعية الفعالة ، وأنظمة الري بالتنقيط. يتم أخذ إدارة الطاقة والنفايات في الاعتبار بشكل متزايد في عملية التصميم ، لا سيما مع الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 للإمارات العربية المتحدة. بشكل عام ، ستزداد التغييرات المهمة في التشريع والتعليم والمساءلة داخل قطاع العقارات في السنوات القليلة المقبلة.

الرقمنة

مع تركيز المنطقة بشكل متزايد على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة ومع إكتساب الطباعة ثلاثية الأبعاد زخمًا ، تتم مناقشة التكنولوجيا الرقمية ودورها في نشر الكفاءة والإنتاجية على نطاق واسع. من المساعدة الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات تحديد الموقع الجغرافي والمزيد ،لقد أصبح إكسبو 2020 مصدر إلهام حقيقي في الرقمنة.

في الواقع ، كان إكسبو 2020 يفرض استخدام نماذج معلومات البناء ثلاثية الأبعاد (BIM) ، والتي تم تحديثها لاحقًا إلى BIM 4D. من المتوقع أن تكون BIM الأداة الرقمية الأكثر رواجاً في الصناعة. إنه يوفر عرضًا رقميًا ثلاثي الأبعاد للأبعاد المادية والمكانية للمشروع ، مما يسمح بالتخطيط وإتخاذ القرار بشكل أفضل. وفقًا لماكينزي ، يمكن أن تقلل BIM إجمالي تكاليف المشروع بنسبة 10% على الأقل. إن تبني التكنولوجيا واحتضان التطور هو اتجاه من المتوقع بلا شك أن يستمر في قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة.

السياحة المستدامة

لا شك أن إكسبو2020 قد لعب دورًا مهمًا في تعزيز التصور الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة سياحية مستدامة. في الواقع ، أظهر بحث أجرته إدارة الاستدامة في إكسبو2020 أن ما يقرب من 22٪ من زوار دبي يعتبرون أنفسهم مسافرين مسؤولين يهتمون بمفهوم الإستدامة ، بينما يعترف 64٪ آخرون بأنهم ينتمون الى هذه الفئة من وقت لآخر. بالإضافة إلى ذلك ، استعد زوار دبي لدفع ما لا يقل عن 5٪ أكثر لخيارات السفر المسؤولة ، في حين أن 40٪ سيدفعون 20٪ أو أكثر لإقامة صديقة للبيئة بكل سرور.

نظرًا لأن استطلاع "يورو مونيتور" لعام 2020 وجد أن 64٪ من المسافرين حول العالم يرغبون الآن في السفر بشكل مستدام ولغرض ما ، فإن الإمارات العربية المتحدة تتبنى بشكل متزايد مبادرات لإستيعاب المسافرين. في عام 2021 ، أطلق قسم السياحة المستدامة بدبي (DST) التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي حملة "شاركنا الإستدامة".

تضمنت المبادرة تقويمًا للاستدامة، يتضمن سلسلة من الأيام البيئية على مدار العام والطرق التي يمكن للناس من خلالها المشاركة في موضوع ذلك اليوم التقويمي.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت أيضًا إجراءات صديقة للبيئة تروج للمساحات الطبيعية في المدينة والأحجار الكريمة النادرة.

يتجاوز تأثير معرض إكسبو 2020 تعزيز قطاع العقارات في الطلب على العقارات السكنية. من خلال أجنحته والمناقشات المستضافة والموضوعات المتخصصة فى الإستدامة والتقدم التكنولوجي ، جسد إكسبو 2020 الطموحات المبتكرة والخضراء لحكومة الإمارات العربية المتحدة. على الرغم من أن اتجاهات الاستدامة والرقمنة كانت من سمات سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية ، فلا شك في أن إكسبو2020 قد عزز تلك الإتجاهات من خلال الإستثمارات القيمة والأهم من ذلك الفكر الريادي والوعي.