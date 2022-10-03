أكثر 5 أبراج سكنية طلباً لشراء الشقق في «دبي المالي العالمي»

أفاد تقرير لموقع «بيوت دوت كوم» المتخصص في البحوث العقارية، بأن السكن في مركز دبي المالي العالمي يوفر العديد من المزايا للمستثمرين، حيث توفر المنطقة نمط حياة راقياً يناسب الأفراد والعائلات، منها الموقع الاستراتيجي، وتنوع العقارات، والقرب من محطات المترو والحافلات، ووفرة المرافق الترفيهية ومواقف السيارات.

وأوضح التقرير أن أبراج «بارك تاورز» احتلت المرتبة الأولى بين الأبراج السكنية الخمسة الأكثر طلباً لشراء الشقق في مركز دبي المالي العالمي، بعمليات بحث بلغت نسبتها 28.72% من الإجمالي، تلاها برج «إندكس» بنسبة 23.99%، في حين جاءت بالمركز الثالث أبراج «سنترال بارك» بنسبة بحث وصلت إلى 22.47%.

وكان المركز الرابع من نصيب برج ضمان بنسبة بحث 13.14%، فيما اختتمت القائمة مع برج «ليبرتي هاوس» الذي حقق نسبة 11.67% من إجمالي عمليات البحث.

ووفقاً للتقرير، يتألف مشروع «بارك تاورز» من برجين يشتمل كل برج على 49 طابقاً، تم تخصيص سبعة طوابق من كل برج للمكاتب التجارية.

أما الطوابق الأخرى فهي تضم وحدات سكنية بمساحات مختلفة جميعها ذات تصاميم هندسية عصرية وتضم شرفات ذات إطلالة مذهلة.

ويبلغ متوسط سعر شراء شقق في «بارك تاورز» نحو 1.754 مليون درهم، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.59%، وتتوافر هذه الشقق بمساحات مختلفة؛ منها شقق ذات غرفة وصالة للبيع بمتوسط سعر 1.464 مليون درهم، وشقق بغرفتين وصالة بمتوسط سعر 2.385 مليون درهم.

أما برج «إندكس» فيضم العديد من الوحدات السكنية ذات التصاميم المميزة ويتألف من 80 طابقاً.

ويبلغ متوسط أسعار الشقق في برج «إندكس» 4.271 ملايين درهم، محققة نسبة عائد على الاستثمار بلغت 5.84%، فيما يبلغ سعر شقق غرفة وصالة للبيع في برج «إندكس» نحو 1.774 مليون درهم، وشقق غرفتين وصالة للبيع في برج إندكس 3.141 ملايين درهم.

وبالنسبة لأبراج «سنترال بارك»، فتتألف من برج سكني مكون من 47 طابقاً، يشتمل على شقق سكنية بمساحات مختلفة ذات تصاميم راقية، إضافةً إلى برج آخر يضم مكاتب تجارية ومكون من 45 طابقاً.

ويبلغ متوسط سعر شراء شقق في «سنترال بارك» نحو 2.253 مليون درهم، محققة نسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.28%.

ويصل متوسط سعر شقق من غرفة وصالة للبيع في أبراج «سنترال بارك» إلى 1.534 مليون درهم، بينما يصل متوسط السعر لشقق غرفتين وصالة إلى 2.415 مليون درهم.

إلى ذلك، ساعد التصميم الداخلي المميز لبرج ضمان على المنافسة مع أبراج منطقة مركز دبي المالي العالمي.

ويبلغ متوسط سعر شراء شقق في «ضمان» 2.180 مليون درهم، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.71%. ويبلغ متوسط سعر شقق غرفة وصالة نحو 1.613 مليون درهم. أما برج «ليبرتي هاوس»، فيتكون من 42 طابقاً، ثمانية منها طوابق مخصصة للمكاتب، و32 طابقاً للسكن مكونة من شقق استوديو وغرفة وغرفتين وثلاث غرف وصالة.

ويبلغ متوسط سعر شقق للبيع في «ليبرتي هاوس» 1.586 مليون درهم، في حين أن نسبة العائد على الاستثمار بلغت 5.89%.

الأبراج الـ 5

- «بارك تاورز».

- «إندكس».

- «سنترال بارك».

- «ضمان».

- «ليبرتي هاوس».