«ميامي».. مشروع جديد بحمامات سباحة داخل الشقق

يعد مشروع «ميامي» السكني المستوحى من نمط الهندسة المعمارية «آرت ديكو» الذي تنفذه شركة «سمانا» للتطوير العقاري في دبي، المشروع الأول في دبي بحمامات سباحة خاصة داخل الشقق.

وتم تصميم المشروع على غرار تصميمات المباني في مدينة ميامي جنوب شرق ولاية فلوريدا الأميركية، بقيمة 110 ملايين درهم في قرية جميرا الدائرية بدبي.

ويتضمن المشروع طابقاً ترفيهياً يحتوي حمام سباحة رئيساً وشلالات مياه وسينما في الهواء الطلق، إضافة إلى صالات رياضية داخلية وخارجية وغرفة بخار، فضلاً عن منطقة لعب مخصصة للأطفال.

ويرمز مشروع «ميامي» المكون من طابقين سفلي وأرضي، وستة طوابق أخرى، إلى مكانة جديدة في مساحة العقارات بإمارة دبي.