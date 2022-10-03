«غرفة أبوظبي» تشكل مجلس سيدات أعمال الإمارة

اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التشكيل الجديد لمجلس سيدات أعمال أبوظبي بهدف تقديم أشكال الدعم كافة لتمكين رائدات الأعمال من تأسيس أعمالهن وتعزيز نموهن من خلال صقل مهاراتهن، وتعريفهن بالسياسات والقوانين المتبعة، وتوجيههن بشأن كيفية الاستفادة من المحفزات والمبادرات الحكومية المحلية والاتحادية، بالإضافة إلى رفع إسهاماتهن في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي.

وذكرت «الغرفة» في بيان أمس، أن المجلس يضم في عضويته خليطاً بين عضوات من مجلس إدارة الغرفة وسيدات أعمال ناجحات بإمارة أبوظبي، حيث يترأس المجلس أسماء الفهيم، وعضوية كل من نور التميمي، والدكتورة خديجة العامري، ومروة المنصوري وشيخة النويس.

وأكدت الفهيم، أن دولة الإمارات، أولت تمكين المرأة اهتماماً بالغاً، وقدمت لها على مدى خمسة عقود دعماً استثنائياً لتكون شريكاً أساسياً في مسيرة بناء الدولة وتقدمها، كما كان لدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، الدور الكبير في تحقيق المرأة الإماراتية التميز والنجاحات في كل المجالات، لاسيما في قطاع ريادة الأعمال، حيث فُتحت أمامها الآفاق، وسُخّرت الإمكانات لتتبوأ المكانة التي تليق بها في منظومة التمكين الاقتصادي للمرأة إقليمياً ودولياً.

وقالت إنه استكمالاً لكل تلك الجهود القيمة في دعم المرأة الإماراتية، سيعمل المجلس على تعزيز هذه المكتسبات ورفع مستوى التواصل المستمر بين سيدات الأعمال لإبقائهن على اطلاع تام بكل المستجدات الاقتصادية في شتى المجالات، وإطلاق المبادرات والبرامج الجديدة لدعم بيئة الأعمال، فضلاً عن تقديم مختلف الأدوات الفنية والإدارية لتمكينهن من الاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.