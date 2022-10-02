«الاتحادية للضرائب»: يحق للمواطن استرداد «القيمة المضافة» لأكثر من مسكن

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه يحق للمواطن استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة على بناء أكثر من مسكن، على أن يطلب الاسترداد لكل مسكن على حدة وفق إجراءات وشروط محددة.

جاء ذلك رداً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» من مواطنين لديهم نية في تشييد مساكن جديدة لهم في مناطق متفرقة من الإمارات، بعد ما قاموا سابقاً ببناء أخرى أو إجراء توسعة بملاحق في بيوتهم واستردوا بالفعل ضريبة القيمة المضافة التي دفعوها عنها.

شروط

وأوضحت الهيئة، أنه وفقاً للتشريعات الضريبية لا يوجد ما يمنع من ردّ ضريبة القيمة المضافة لمواطني الدولة عن بناء أكثر من مسكن مُشيَّد حديثاً، على أن يُطلب الاسترداد لكل مبنى بشكل مستقل وحسب الشروط التالية:

مبنى حديث البناء على أرض مملوكة لمواطن الدولة، مبنى يُقصد استخدامه حصرياً من قبل مواطن الدولة أو عائلته، أن يستوفي تعريف «المسكن» وهو أي مبنى (بما في ذلك المنازل الصغيرة والفلل) يستخدم في الغالب كمنزل خاص لشخص طبيعي، بما في ذلك التركيبات والتجهيزات التابعة له والتي يتم الانتفاع بها فيه، والذي يضم على الأقل مرافق طهي ودورات المياه والمراحيض، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة للنوم. وأضافت أنه يجب أيضاً أن تتوافر المستندات والشروط اللازمة للاسترداد عن كل مسكن بشكل مستقل، ومنها أن يقتصر شغل المسكن على مواطن الدولة الذي قام ببنائه أو أفراد عائلته.

إجراءات إلكترونية

وعما إذا كان يتم اتباع الإجراءات نفسها في حال القيام باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن تشييد مسكن جديد لمواطن في حال استرداده للضريبة عن مسكن قبل ذلك، أم أن هناك إجراءات أبسط لسرعة إنجاز عملية الاسترداد في مثل هذه الحالة، أفادت «الاتحادية للضرائب»، بأنها تحرص على تطبيق إجراءات إلكترونية بسيطة لاسترداد المواطنين للضريبة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم.

وأشارت إلى أنه تم وضع آلية ردّ ضريبة القيمة المضافة لمواطني الدولة عن بناء المساكن الجديدة في إطار الرعاية الكبيرة التي توليها الدولة لهم باعتبارهم محور خطط التنمية والهدف الأساسي للمبادرات والمشروعات التي تنفّذها مؤسسات الدولة.

آلية الاسترداد

ولفتت الهيئة إلى أنها تقدم جميع خدماتها بإجراءات إلكترونية ميسرة، من بينها المنصة الإلكترونية لردّ الضريبة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقالت إنه منذ بدء تطبيق آلية الاسترداد، أجرت العديد من عمليات التطوير والتحديث على تلك الآلية، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع خطوات استرداد المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة بهدف إسعاد المواطنين، بدايةً من تقديم طلب الاسترداد مع المستندات الداعمة حتى استلام المواطن مبلغ الاسترداد بتحويله إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب بعد إبلاغه بالموافقة النهائية.

طلبات مستقلة

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه عند تقديم طلب لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بموجب آلية ردّ ضريبة القيمة المضافة لمواطني الدولة عن بناء المساكن الجديدة، يتم اتباع الإجراءات ذاتها بغض النظر عما إذا كان المسكن ذو الصلة هو المسكن الأول أو مسكناً لاحقاً للمواطن وذلك لأن كل طلب يجب أن يستوفي الشروط بشكل مستقل.

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي «VATGRH1» المتوافر على الموقع الإلكتروني للهيئة بشأن ردّ ضريبة القيمة المضافة لمواطني الدولة عن بناء المساكن الجديدة.

• من الشروط أن يكون المسكن حديث البناء على أرض مملوكة للمواطن.