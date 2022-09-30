شراكة بين "أبوظبي للاستثمار" و"إنوفيسر" لتعزيز الابتكار في بيانات الرعاية الصحية

عقد مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم شراكة جديدة مع شركة "إنوفيسر" Innovaccer المتخصصة بتوفير قواعد البيانات السحابية لمزودي خدمات الرعاية الصحية، بهدف تعزيز قدرات الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وبتكاليف معقولة في منطقة الشرق الأوسط.

وستحصل " إنوفيسر" بموجب هذه الشراكة على حزم دعم مالية وغير مالية لتأسيس مقرها الإقليمي في إمارة أبوظبي في إطار برنامج الابتكار التابع للمكتب والبالغة قيمته ملياري درهم (545 مليون دولار) والذي يهدف لتوفير فرص النمو للشركات في إمارة أبوظبي.

واختارت شركة "إنوفيسر" تأسيس مقرها الإقليمي في أبوظبي نظراً لامتلاكها لمنظومة رعاية صحية شاملة تمتاز بالجودة والكفاءة العالية بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الإمارة لقطاع الأعمال فيها. وسيشمل المقر الإقليمي لشركة "إنوفيسر" على مركز خاص للبحث والتطوير وعدد من المرافق التجارية التي ستساهم من خلالها الشركة في تعزيز ثقافة الابداع والابتكار في قطاع الرعاية الصحية من خلال تزويد المجتمعات المحلية بمجموعتها الرائدة من الحلول المتخصصة مثل خدمات الرعاية الصحية السحابية، ومنصة تفعيل البيانات، والحلول التقنية للرعاية الصحية، والخبرات المتخصصة.

كما ستتعاون "إنوفيسر" مع نخبة من الجامعات المحلية في إمارة أبوظبي لاستضافة المؤتمرات والعروض وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة.

وسيساهم تأسيس المقر الإقليمي لشركة "إنوفيسر" في أبوظبي في تعزيز منظومة رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال إضافة أكثر من 80 وظيفة بقدرات ومهارات متقدمة لدعم جهود التطوير والتسويق والمبيعات ودعم العملاء وغيرها من العمليات التشغيلية للشركة في المنطقة.

وقال عبد الله عبد العزيز الشامسي المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار بهذه المناسبة : "يسعى مكتب أبوظبي للاستثمار للتعاون مع الشركات الواعدة التي تتمتع بالإمكانيات اللازمة لإحداث التغيير الإيجابي في القطاعات التي تعمل بها. ويمثل توسّع "إنوفيسر" في أبوظبي دفعة هامة وقوية لتحقيق أهدافها المتمثلة في الارتقاء بقدرات الوصول إلى البيانات الخاصة بقطاع الرعاية الصحية، إذ تمثل منظومة الابتكار القوية وشبكة الرعاية الصحية الراسخة في أبوظبي قاعدة مثالية للشركة لتحقيق النمو والنجاح على مستوى المنطقة".

وتلتزم "إنوفيسر" بتسريع وتيرة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية من خلال تجميع بيانات المرضى من مختلف قواعد البيانات الخاصة بمزودي الرعاية الصحية على مستوى العالم وتوفيرها للاستفادة في تحليل الوضع الصحي للمرضى.

وتعمل خدمة "إنوفيسر" للرعاية الصحية السحابية على توحيد بيانات المرضى عبر مختلف الأنظمة وتمكين مؤسسات الرعاية الصحية من تطوير تطبيقات حديثة وقابلة للتطوير تعمل على تحسين النتائج السريرية والمالية وتلك المرتبطة بالعمليات التشغيلية.

من جانبه، قال سانديب غوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة "إنوفيسر": "يسعدنا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتوفير التكنولوجيا والمواهب التي نمتلكها في إمارة أبوظبي التي باتت تمثل قوة دافعة رئيسية لجهود الابداع والابتكار في المنطقة. يواجه قطاع الرعاية الصحية تحديات كبيرة على مستوى العالم، وقد أسهمت التكاليف المتزايدة وأزمة كوفيد في تحفيز مختلف الأسواق على مستوى العالم على تطوير كفاءة الأداء السريري والمالي لأنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها".

وأضاف :" سنعمل من خلال هذا التعاون على تسريع وتيرة تحول قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لتلبية احتياجات الجمهور وتوقعاته بالحصول على رعاية صحية عالية الجودة وبتكلفة ميسورة. وتساهم تقنيتنا بدور رئيسي في مساعدة مختلف الأطراف المعنية في قطاع الرعاية الصحية وتمكينهم من تحقيق النجاح في أسواق استهلاكية معقدة ومنظمة للغاية. وستتيح لنا هذه الشراكة تقديم منصتنا التقنية المتقدمة في أبوظبي لدفع مسيرة الابتكار التي تشهدها بيانات الرعاية الصحية على مستوى العالم، والمساعدة في تسريع انتقال المنطقة من الاعتماد على الحجم إلى استخلاص القيمة والفائدة".

وقد حظيت "إنوفيسر" بدعم واسع من منظومة الأعمال في أبوظبي، حيث حصلت الشركة في شهر ديسمبر 2021 على تمويل من شركة مبادلة ليصل تقييم الشركة إلى 3.2 مليار دولار أمريكي.

وتعمل "إنوفيسر" حالياً على بناء علاقات أعمال محلية في أبوظبي لتكون أول سوق تجاري للشركة في منطقة الشرق الأوسط ومنصة انطلاق هامة لتطوير الأعمال وتوسعتها في المنطقة.

من جهته قال إبراهيم عجمي، رئيس وحدة الشركات الناشئة في شركة مبادلة للاستثمار: "منذ أن استثمرنا لأول مرة في إنوفيسر عام 2019، ونحن نشهد تطوراً في مسيرة الشركة واعتماداً كبيراً من قبل مؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة على الحلول المتنوعة التي تقدمها. ويسعدنا أن نرى الشركة اليوم وهي تعزز حضورها وتواجدها في الشرق الأوسط من خلال إنشاء مقر إقليمي في أبوظبي. وتفخر أبوظبي بتوفير نظام حيوي وفعّال في مجالات البحث والتطوير، مما يجعلها الوجهة المثالية التي تتيح المجال للعديد من الشركات ومن بينها إنوفيسر، لتسريع الابتكار في مجال الرعاية الصحية والمساهمة في تطوير نظام الرعاية الصحية في أبوظبي".