إنجاز 1343 مبنى جديداً في دبي خلال 8 أشهر

أفادت بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونشرها مركز دبي للإحصاء، بأن إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وصل إلى 1343 مبنى جديداً.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، توزّعت المباني الجديدة خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس الماضيين، بواقع 817 مبنى لـ«فلل خاصة»، و260 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و106 «مبانٍ متعددة الطوابق»، فيما بلغ عدد المباني العامة 93 مبنى، والصناعية و67 مبنى.

وبيّنت الإحصاءات، أن الفلل الخاصة تصدّرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 60.8% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بحصة 19.4%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 7.9%، تلتها المباني العامة بنسبة 6.9%، مقابل 5% للمباني الصناعية.

وبحسب البيانات، وصل إجمالي عدد المباني المنجزة، خلال يناير الماضي إلى 146 مبنى، مقابل 153 مبنى خلال فبراير، ليرتفع العدد إلى 205 مبانٍ خلال مارس، مقابل 158 مبنى في أبريل.

وبلغ عدد المباني المنجزة خلال مايو 113 مبنى، مقابل 168 مبنى خلال يونيو و163 مبنى في يوليو الماضي، و237 مبنى في أغسطس. واستحوذت الفلل الخاصة والاستثمارية على نسبة بلغت 80.3% من إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي بـ1077 مبنى.

وبحسب «دبي للإحصاء»، فإن هذه البيانات تخص المباني المنجزة في مناطق خاضعة وتحت إشراف بلدية دبي خلال الفترة المحددة (بين يناير وأغسطس 2022).

يُشار إلى أنه بحسب بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، فإن إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة وصل إلى أكثر من 8.72 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.