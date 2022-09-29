«دبي المالي» يستقبل «سالك» اليوم كرابع إدراج خلال 2022

يشهد سوق دبي المالي، اليوم الخميس، إدراج سهم شركة «سالك» كرابع إدراج يشهده السوق خلال العام الجاري، بعد هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد»، وذلك ضمن استراتيجية «لجنة تطوير أسواق المال والبورصات» في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة أسواق المال في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الإدراجات استكمالاً لجهود لجنة تطوير أسواق المال والبورصات الرامية إلى مواصلة تطوير قطاع الأسواق المالية ورفده بالأدوات والحلول المبتكرة، بما يعزز من مكانة دبي وتنافسيتها كواحدة من أهم وأكبر المراكز المالية في المنطقة والعالم.

وانتهت «سالك» أخيراً بنجاح من صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي، حيث بلغ حجم الطرح بعد الزيادة ما قيمته أكثر من 1.867 مليار سهم من الأسهم العادية، بما يعادل 24.9% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس المال، مع سعر السهم بواقع درهمين لكل سهم عادي، ما نتج عنه إجمالي عائدات تزيد على 3.7 مليارات درهم مستحقة الدفع إلى حكومة دبي ممثلة بالدائرة المالية «المساهم البائع»، بعد تعديل أي تكاليف متعلقة بالطرح.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 184.2 مليار درهم، ما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة.

ويؤكد الطلب الهائل من المستثمرين على أسهم «سالك» على العرض الاستثماري المقنع للشركة بصفتها المشغل الحصري للتعرفة المرورية في دبي.

وكان الإدراج الأول في سوق دبي لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال أبريل الماضي، لتصبح أكبر شركة مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية، وثاني أكبر إدراج في المنطقة، والأكبر على الإطلاق في تاريخ أسواق المال الإماراتية.

وتعتبر مجموعة «تيكوم» الإدراج الثاني عقب النجاح الكبير للطرح الذي شهد أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

ورحب دبي المالي بإدراج أسهم تعاونية الاتحاد في يوليو الماضي كأول تعاونية استهلاكية في الدولة تُقدم على هذه الخطوة الرائدة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة.

تغطية الاكتتاب 49 مرة بعد جمع 184.2 مليار درهم.