سوق دبي المالي يستقبل غدا "سالك" كرابع إدراج خلال 2022

يشهد سوق دبي المالي غدا إدراج سهم شركة "سالك" كرابع إدراج يشهده السوق خلال العام الجاري 2022، بعد هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد"، وذلك ضمن استراتيجية "لجنة تطوير أسواق المال والبورصات" في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة أسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليون درهم خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الإدراجات استكمالاً لجهود لجنة تطوير أسواق المال والبورصات الرامية إلى مواصلة تطوير قطاع الأسواق المالية ورفده بالأدوات والحلول المبتكرة بما يعزز من مكانة دبي وتنافسيتها كواحدة من أهم وأكبر المراكز المالية في المنطقة والعالم.

وانتهت "سالك"، مؤخراً بنجاح من صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي، حيث بلغ حجم الطرح بعد الزيادة ما قيمته 1,867,500,000 من الأسهم العادية بما يعادل 24.9% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس المال، مع سعر السهم بواقع 2 درهم لكل سهم عادي، مما نتج عنه إجمالي عائدات تزيد عن 3.7 مليار درهم مستحقة الدفع إلى حكومة دبي ممثلة بالدائرة المالية "المساهم البائع" بعد تعديل أي تكاليف متعلقة بالطرح.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد عن 184.2 مليار درهم، مما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، ويؤكد الطلب الهائل من المستثمرين على أسهم سالك على العرض الاستثماري المقنع للشركة بصفتها المشغل الحصري للتعرفة المرورية في دبي.

وكان الإدراج الأول في سوق دبي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" خلال أبريل الماضي لتصبح أكبر شركة مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية، وثاني أكبر إدراج في المنطقة، والأكبر على الإطلاق في تاريخ أسواق المال الإماراتية.

واشتمل طرح "ديوا" على بيع 9 مليارات سهم تمثل 18% من رأسمالها المُصدر لتبلغ حصيلة الطرح الإجمالية 22.3 مليار درهم، مع احتفاظ حكومة دبي بحصة تمثل 82% من رأس المال المُصدر للشركة.

وشهدت "ديوا" طلباً قوياً وإقبالاً استثنائياً على أسهمها من مختلف شرائح المستثمرين، حيث تلقت طلبات اكتتاب فاقت الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة باستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين.

وتعتبر مجموعة "تيكوم" الإدراج الثاني عقب النجاح الكبير للطرح الذي شهد أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي وهو ما يعد دليلاً على متانة أسس الشركة وإمكانياتها وقدرتها على مواصلة التوسع والنمو، إضافة إلى التفاؤل باقتصاد دبي وآفاق نموه الواعدة، والثقة الراسخة بقوة الأسواق المالية في الإمارة.

واستقطب طرح "تيكوم" طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي. ونجحت "تيكوم" من خلال هذا الطرح في جمع 1.7 مليار درهم.

ورحب سوق دبي المالي اليوم، بإدراج أسهم تعاونية الاتحاد في يوليو الماضي كأول تعاونية استهلاكية في الدولة تُقدم على هذه الخطوة الرائدة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، والهادف إلى تعزيز البيئة التنظيمية للتعاونيات ورفع تنافسيتها.

وتُعد تعاونية الاتحاد من أكبر التعاونيات الاستهلاكية على مستوى الدولة، وقد تجاوز إجمالي قيمة حقوق مساهميها حاجز الثلاثة مليارات درهم، وحققت معدل نمو سنوي تراكمي نسبته 20.5% لصافي الأرباح بين عامي 1984 و2021، في حين بلغ معدل النمو السنوي التراكمي للمبيعات 16.85%. وتركز استراتيجية تعاونية الاتحاد على زيادة الأرباح والعائدات للمساهمين من خلال رفع مستوى المبيعات والإيرادات مع مراقبة التكاليف بعناية، علاوة على التطوير المستمر للخدمات بما يعود بالنفع على العملاء.