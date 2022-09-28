«غرفة دبي» و«مجلس تجار حتا» يبحثان الخطط التنموية المستقبلية

بحثت غرفة تجارة دبي، مع أعضاء مجلس تجار حتا، مشروعات وخطط ومبادرات المرحلة المقبلة للمجلس، ضمن الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الخطة الشاملة لتطوير حتا، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وناقشت غرفة تجارة دبي، التي تشرف على مجلس تجار حتا، خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الغرفة، أمس، كيفية تنسيق الجهود وتسخير خبرات ومبادرات وموارد الغرفة لدعم المجلس، واستعرضت الخطط والمشروعات الاقتصادية الجديدة، التي من شأنها تفعيل مشاركة المجلس في تطبيق الخطة الشاملة لتطوير حتا.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، إن «غرف دبي حريصة على تطبيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى المحافظة على الزخم الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة في جميع مناطق دبي، وإشراك الكوادر الوطنية في دفع عجلتي الاقتصاد والتنمية قدماً بشكل فاعل ومؤثر»، مؤكداً أن الخطة الشاملة لتطوير حتا المنبثقة عن خطة دبي الحضرية 2040، خطوة مهمة في تسريع وتيرة نمو المنطقة، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال فيها.

وأشار الغرير إلى أن «الغرفة تنسق مع مجلس تجار حتا، لتحويل نموذج التنمية في حتا، إلى نموذج يحتذى في الخطط التنموية الشاملة»، كاشفاً عن وجود عدد من الخطط المستقبلية التي سيطلقها المركز قريباً، لتكون باكورة مسيرة التنمية المتجددة في منطقة حتا، مجدداً التزام الغرف بتوفير كل الخبرات والأدوات التي تمكن أبناء حتا من تعزيز وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية.

بدوره، قال رئيس مجلس تجار حتا، مانع أحمد الكعبي، إن «التنسيق مع غرفة تجارة دبي، مستمر ودائم، حيث بدأنا بوضع خطط واستراتيجيات المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق طموحات ورؤى إمارة دبي، وتعزيز مسيرة تحوّل حتا إلى مركز جديد للمشروعات التنموية الرائدة، التي يعمل عليها أبناء المنطقة وروّاد الأعمال المواطنين».

وأضاف الكعبي أن «الاجتماع بحث تمكين الشباب المواطن من روّاد الأعمال، وتعزيز تنافسيتهم وقدرتهم على التميز والنجاح والاستثمار في إمكاناتهم لمصلحة المسيرة التنموية، وتفعيل دور المجلس في التواصل بين روّاد الأعمال والجهات الحكومية»، مؤكداً أن التعاون والتنسيق مع غرف دبي مثمر وفاعل لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يكون لمجلس تجار حتا، الذي اعتمد تشكيله، أخيراً، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، دور كبير في تطوير الحركة التجارية والاستثمارية والسياحية في المنطقة، وتحويلها إلى وجهة رائدة تستقطب المشروعات والخبرات، وتشارك بشكل فاعل في منظومة التنمية الشاملة لإمارة دبي.

تحويل نموذج التنمية في حتا إلى نموذج يحتذى في الخطط التنموية الشاملة.