«إينوك» تنجز خط أنابيب نقل وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي

أعلنت مجموعة إينوك، عن الانتهاء من عمليات إنشاء خط أنابيب نقل وقود الطائرات الذي يمتد بطول 16.2 كيلومتراً ويربط محطة «هورايزن إميريتس جبل علي للبترول» لتخزين البترول في جبل علي، بمطار آل مكتوم الدولي.

وأفادت المجموعة في بيان بأن هذا الإعلان، يأتي على هامش مشاركة «إينوك» في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس.

ويسهم خط الأنابيب الذي تمّ تشغيله بأمان ونجاح في يوليو 2022 بحسب المعايير العالمية للصحة والسلامة، في نقل 2000 متر مكعب في الساعة من وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي، ويلبي الطلب على وقود الطائرات في مطارات دبي حتى عام 2050.

كما يدعم خطة تنمية خدمات الطيران في مطار آل مكتوم الدولي من خلال زيادة إمدادات وقود الطائرات، والتي ستسهم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

ويخفّض خط الأنابيب الجديد من ضرورة الاعتماد على وسائل النقل البري لتزويد المطار بوقود الطائرات.

وتم تزويد الخط بأحدث أنظمة ومعايير السلامة التي تضم نظام الكشف عن التسرّب، ونظامي التحكّم المؤتمت بالكامل وضبط الجودة، فضلاً عن تسيير دوريات مراقبة يومية على طول خط الأنابيب لضمان سلامته.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «من شأن استكمال بناء خط الأنابيب الجديد تلبية الطلب على وقود الطائرات في مطارات دبي حتى عام 2050، وهو ما يتوافق مع رؤية دبي في إرساء مستقبل مستدام في الإمارة، إذ يشكّل خط الأنابيب الجديد جزءاً محورياً من خطة دعم البنية التحتية وتعزيز إمدادات وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي، لتلبية احتياجات خطوط الطيران التي تربط إمارة دبي بسائر دول العالم».

يُشار إلى أن مجموعة إينوك تستعرض خلال فعاليات «ويتكيس» عدداً من منتجاتها بما فيها نظام مراقبة وقياس الخصائص الأساسية وجودة زيوت التشحيم «VitalyX»، وهو المختبر الذي تم تطويره بالشراكة مع «بيكر هيوز» والمتاح حالياً لعملاء زيوت التشحيم البحرية، إضافة إلى منصتها الرقمية الشاملة والمبتكرة «إينوك لينك» التي توفر خدمات توصيل الوقود الرقمية مباشرةً إلى الشركات ومالكي الأساطيل في مختلف أنحاء دولة الإمارات، والتي أطلقتها إينوك كجزء من برنامج مسرّع الأعمال «نكست».