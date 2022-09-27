تصريح من الاتحاد للطيران بشأن ارتداء الكمامات

خففت الاتحاد للطيران شروط ارتداء الكمامات على متن رحلاتها بعد تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كوفيد-19 في أبوظبي.



وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران أن ارتداء الكمامة أصبح اختياريًا بالنسبة للمسافرين باستثناء أولئك المتجهين إلى الصين أو الهند أو إندونيسيا أو اليابان أو المالديف أو الفلبين أو كوريا الجنوبية أو سيشل أو كندا.



وأشار المتحدث إلى أن ارتداء الكمامات في رحلات كندا سيكون إجباريًا حتى الثلاثين من سبتمبر الجاري، على أن يكون اختياريًا للمسافرين بعد هذا التاريخ.