"اينوك" تنجز خط أنابيب نقل وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي





أعلنت مجموعة اينوك عن الانتهاء من عمليات إنشاء خط أنابيب نقل وقود الطائرات الذي يمتد بطول 16.2 كم ويربط محطة "هورايزن اميريتس جبل علي للبترول" لتخزين البترول في جبل علي بمطار آل مكتوم الدولي.

ويأتي هذا الإعلان على هامش مشاركة مجموعة اينوك في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية الذي انطلقت فعالياته اليوم ويتواصل حتى 29 سبتمبر 2022.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك ان خط الأنابيب الجديد يخض من ضرورة الاعتماد على وسائل النقل البري لتزويد المطار بوقود الطائرات مشيرا إلى أن الخط الذي تمّ تشغيله بأمان ونجاح في يوليو 2022 بحسب المعايير العالمية للصحة والسلامة في نقل 2000 متر مكعب في الساعة من وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي يلبي الطلب على وقود الطائرات في مطارات دبي حتى عام 2050 إضافةً إلى دعم خطة تنمية خدمات الطيران في مطار آل مكتوم الدولي من خلال زيادة إمدادات وقود الطائرات والتي ستسهم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأوضح بأن خط الأنابيب زود بأحدث أنظمة ومعايير السلامة التي تضم نظام الكشف عن التسرّب ونظامي التحكّم المؤتمم بالكامل وضبط الجودة فضلاً عن تسيير دوريات مراقبة يومية على طول خط الأنابيب لضمان سلامته.

وأشار الى أن "من شأن استكمال بناء خط الأنابيب الجديد تلبية الطلب على وقود الطائرات في مطارات دبي حتى عام 2050 وهو ما يتوافق مع رؤية دبي في إرساء مستقبل مستدام في الإمارة إذ يشكّل خط الانابيب الجديد جزءاً محورياً من خطة دعم البنية التحتية وتعزيز إمدادات وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي لتلبية احتياجات خطوط الطيران التي تربط إمارة دبي بسائر دول العالم".

يذكر أن مطار آل مكتوم الدولي افتُتح في عام 2010 لتولي عمليات شحن البضائع من ثم رحلات الركاب في عام 2013. وعند اكتماله سيكون هذا المطار أكبر بوابة عالمية على صعيد العالم بطاقة استيعابية تفوق الـ 160 مليون مسافر سنوياً. وتماشياً مع الارتفاع المتوقّع في أعداد المسافرين من المحتمل زيادة الطلب على وقود الطائرات بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن مجموعة اينوك تعتبر من أكبر المساهمين في تنمية وتطوير قطاع الطيران في دبي وتعمل حالياً على تزويد مطار دبي الدولي بوقود الطائرات من خلال خطّي أنابيب مخصّصين. وعلى مر السنوات حرصت المجموعة على الاستثمار في أحدث التقنيات ومواصلة تبنّي أفضل الممارسات لتحقيق أعلى مستويات الأداء على صعيد العالم.

وذكر أن مجموعة اينوك تستعرض خلال فعاليات معرض "ويتكيس" عدداً من منتجاتها بما فيها نظام مراقبة وقياس الخصائص الأساسية وجودة زيوت التشحيم "VitalyX" وهو المختبر الذي تم تطويره بالشراكة مع "بيكر هيوز" والمتاح حالياً لعملاء زيوت التشحيم البحرية بالإضافة إلى منصتها الرقمية الشاملة والمبتكرة "اينوك لينك" التي توفر خدمات توصيل الوقود الرقمية مباشرةً إلى الشركات ومالكي الأساطيل في مختلف أنحاء دولة الإمارات والتي أطلقتها اينوك كجزء من برنامج مسرّع الأعمال "نكست".