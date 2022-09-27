1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 498 مبايعة بقيمة 1.24 مليار درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 248.33 مليون درهم و469 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 993.53 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 86 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 81 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة رأس الخور الصناعية الثالثة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيراً مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم، وتلتها منطقة الوصل بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 197 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 444.06 مليون درهم، منها 29 رهناً لأراضٍ بقيمة 302.56 مليون درهم، و51 رهناً لفلل وشقق بقيمة 141.5 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 209 ملايين درهم، وأخرى في منطقة رأس الخور الصناعية الثالثة بقيمة 32 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 65.68 مليون درهم.