«الواحة كابيتال للاستثمار» ضمن أفضل 50 صندوق تحوط عالمياً

أعلنت شركة «الواحة كابيتال» عن تصنيف «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، في المرتبة الـ15 في استبيان عام 2022 لأفضل 50 صندوق تحوط في العالم، والذي نشر في إطار «تقرير الاستثمار العالمي».

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن ترتيب الصندوق قفز سبع مراتب مقارنة بتصنيف العام الماضي.

ومنذ إطلاقه في 2014، حقق «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار»، عائداً تراكمياً بواقع 280.6%، كما في 31 أغسطس 2022، أي ما يعادل عائداً سنوياً صافياً قدره 16.7%.

وفي المقابل، حقق المؤشر المرجعي الذي يتبعه، «ستاندرد آند بورز» المركّب للأسواق العربية، عائداً تراكمياً بنسبة 75.6%، أي ما يعادل عائداً سنوياً قدره 6.7%.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمارات، قسم الأسواق العامة في «الواحة كابيتال» ومدير المحفظة الرئيسي في «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار»، محمد الجمل، إن «(صندوق الواحة كابيتال)، هو صندوق التحوط الوحيد في المنطقة، المدرج في التصنيف».