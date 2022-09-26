"دناتا" تكشف النقاب عن وجهات العطلات الأكثر شعبية في صيف 2022

مع انتهاء موسم العطلات الصيفية، أعلنت "دناتا للسفريات"، عن الوجهات الخمس التي استأثرت بأعلى طلب من العملاء لقضاء العطلات خلال صيف عام 2022، والوجهات الخمس على الترتيب هي: تركيا وتايلاند وموريشيوس وجزر المالديف وسويسرا.

وسجلت تايلاند، أعلى نمو كوجهة بناءً على عدد حجوزات العطلات بين يونيو وسبتمبر 2022، مقارنة مع المدة ذاتها من العام الماضي. وبرزت تركيا، التي كانت ضمن الوجهات الثلاث الأولى في صيف 2021، كوجهة أولى هذا العام. وفي تركيا، استأثرت إسطنبول وبودروم وأنطاليا على الريفييرا التركية، بأكبر أعداد من المسافرين من الإمارات العربية المتحدة.

وقالت رئيسة مبيعات البرامج السياحية في "دناتا للسفريات"، ميرة كتيت: "شهد الطلب على السفر انتعاشاً قوياً خلال فصل الصيف. ففي العام الماضي، استأثرت جزر المالديف وتركيا وسويسرا بأكثر من 40% من إجمالي حجوزات عملائنا خلال المدة من يونيو إلى سبتمبر 2021، بينما توزعت الـ40% من حجوزات المدة ذاتها من هذا العام على 25 وجهة. ومع إعادة فتح مزيد من الوجهات أمام السياح، اندفع المسافرون لاستكشاف وتجربة مناطق أوسع من العالم، بما في ذلك أماكن أقل شهرة ومواقع متنوعة عبر الوجهات الشهيرة".

وأضافت: "سجلت تايلاند أعلى نسبة نمو، حيث زادت الحجوزات بشكل كبير بعد إعادة فتح البلاد بالكامل للسياحة، وتوافر رحلات جوية أكثر والعروض القيّمة مقابل المال. وكانت تركيا الخيار الأفضل لعملائنا من دولة الإمارات لقضاء عطلة في صيف 2022، حيث وضعت تلك الدولة استثمارات كبيرة في السياحة، بالإضافة إلى توفر خيارات واسعة جديدة على مستوى عالمي للإقامة وتناول الطعام في إسطنبول والريفيرا التركية".

