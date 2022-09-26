طيران الإمارات و"هواوي" تبحثان إطلاق مزيد من المبادرات الموجهة للعملاء

زار نائب رئيس "هواوي" لدائرة تطوير وتشغيل الأنظمة العالمية للمستهلكين، إيريك تان، المقر الرئيس لمجموعة الإمارات. وكان في استقباله نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، بطرس بطرس، ونائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى في طيران الإمارات، أورهان عباس.

وبحث الجانبان، خلال الزيارة الوسائل الكفيلة بمواصلة تطوير شراكة ومبادرات العلامتين التجاريتين العالميتين لتحسين تجارب العملاء في قطاع التكنولوجيا المتطور سريعاً. كما ناقشت طيران الإمارات، و"هواوي" أحدث الابتكارات والاتجاهات المستقبلية في السفر والتكنولوجيا، وأكدتا التزامهما بالمشاريع ذات المنفعة المتبادلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجمهورية الصين الشعبية.