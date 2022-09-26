رائد أعمال يبدأ مشواره في دبي.. وينطلق منها إلى العالمية

بدأ رائد الأعمال، إبراهيم الصمدي، مشواره في ريادة الأعمال وتأسيس مشروعاته الخاصة في سن مبكرة، حيث انطلق من دبي بأعمال تجارية اعتبرها بداية ليؤسس مجموعة أعمال خاصة وعائلية في مجال الضيافة والمطاعم والتجارة امتدت إلى خارج الدولة.

ودشن الصمدي شركة «فورإيفر روز - لندن»، التي تملك وتدير الآن ستة مطاعم ذات طابع خاص، أطلق عليها اسم «فورإيفر روز كافيه»، وهي أول سلسلة مقاهٍ إماراتية بتصميم فريد ثلاثي الأبعاد يطلق مفهوماً جديداً كلياً في قطاع الضيافة، يضمن توفير تجربة استثنائية لسكان دبي وأبوظبي.

كما أنه يستهدف السياح وزوار الدولة بحيث يسمح لهم بتوفير الوجبات والأطباق الخاصة وسط جو مستوحى من قصص خيالية وتجارب شخصية له وللزائرين.

وقال الصمدي إن تطلعاته في مجال الأعمال، التي بدأت منذ أن كان عمره 14 عاماً، لا حدود لها، لافتاً إلى أنه يعتزم الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة في دولة الإمارات لتوسيع أعماله.

وأضاف أن محركه الرئيس هو شغفه بما يعمل، وحبه للعمل الجماعي مع الفريق.

وأكد الصمدي، أن الجهات الحكومية في دبي قدمت له الكثير، مشيراً إلى أن التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة كثيرة جداً وغير محدودة.

وقال إن تلك التسهيلات تستهدف مساعدة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم الاستثمارية ونجاح خططهم للتوسع والنمو.

ولفت الصمدي إلى أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات تنافسية، ما يمثل تحدياً أمام رواد الأعمال وفرصة لهم في الوقت ذاته، مؤكداً أن المبتكرين في الدولة لديهم القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بصورة أفضل، خصوصاً مع مناخ استثماري يعزز قدرتهم على النجاح.

كما لفت إلى البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، والتي تتضمن المطارات الكبرى وشركات الطيران المتعددة والموانئ التي تعمل بكفاءة تدعم التزام الشركات بتنفيذ التزاماتها التجارية بسهولة ويسر، خصوصاً أن رجال الأعمال والمستثمرون يستفيدون بشكل كبير من الإجراءات الحكومية السهلة في الإمارات لتأسيس الشركات في زمن قياسي لا تضاهيه أي دولة أخرى في العالم.

وأوضح الصمدي أن أحد أهم الجوانب التي تدعم مناخ الاستثمار في دولة الإمارات، هو توفير الأمن والأمان وأسلوب الحياة الذي يوفر مفاهيم السعادة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

وبيّن أنه بسبب كل تلك العوامل استطاع التوسع في نشاطه خلال عامين ليفتتح ستة فروع من مطعم «فوريفر روز» ويتوسع به خارج الدولة في السعودية وقطر وبريطانيا.