«أبوظبي للجودة» يسحب 70 ألف سلعة خلال 10 سنوات

كشف المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلف المزروعي، أنه تم سحب أكثر 70 ألف سلعة تمثل 600 منتج في أبوظبي لمخالفتها المواصفات القياسية المعمول بها، وذلك خلال السنوات الـ10 الماضية في الفترة من عام 2012 إلى نهاية العام 2021.

وقال المزروعي، خلال إحاطة إعلامية نظمها المجلس، إن ذلك يأتي لضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق وحماية المستهلكين من أي منتجات ضارة، موضحاً أن أبرز المنتجات المسحوبة تنوعت بين الأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية وألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل.

وأوضح أن «أبوظبي للجودة والمطابقة»، يعطي لصاحب العلامة التجارية أو المورد حرية اختيار أحد الخيارين في حال سحب المنتج، إما إتلاف المنتج من خلال مراكز تدوير المنتجات في الدولة، أو إعادة إرسال المنتج إلى بلد المنشأ.

وأفاد المزروعي، بأنه تم إجراء عمليات تصحيح وتعديل لأكثر من 87 ألف سلعة تمثل 200 منتج غير مطابق للمواصفات خلال السنوات الـ10 الماضية، مبيناً أنه في حال قرر المجلس إجراء عمليات تصحيح أو تعديل على منتج، يتم وقفه ومنع تداوله في الأسواق تماماً حتى يتم إجراء عمليات التصحيح سواء داخل الدولة، أو خارجها، ثم تتم إعادة فحص المنتج مجدداً عبر المختبرات المختلفة للتحقق من أداء جميع وظائفه بجودة عالية بعد عمليات التصحيح.

وأكد المزروعي، أن المجلس قام بمد دوره الرقابي ليشمل المنصات، والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من عدم قيام أي صاحب علامة تجارية أو مورد بعرض منتجاته للبيع على المنصات ووسائل التواصل في حال قرر المجلس سحبها أو إجراء تصحيح أو تعديل عليها.

وأشار إلى أنه تم فحص أكثر من 2100 بلاغ من البلاغات المتعلقة بسلامة المنتجات الواردة من المستهلكين على مواقع التواصل والتي تزايد ونما دورها بعد جائحة «كورونا».

وبيّن أن المجلس يقوم كذلك بالتحقق من صحة ودقة قراءات أدوات القياس القانونية المستخدمة في التبادل التجاري والتي تؤثر في صحة الإنسان، حيث تم إجراء أكثر من 85 ألف عملية تحقق، وهو ما أظهر ارتفاع نسبة المطابقة فيها من 81% عام 2012 إلى 99% عام 2021.

تفتيش على 670 ألف سلعة

قال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلف المزروعي، إن المجلس قام بالتفتيش على أكثر من 670 ألف سلعة خلال السنوات الـ10 الماضية.

وأضاف أن نسبة مطابقة المواصفات الخاصة بها ارتفعت من 38% عام 2012 إلى 85% عام 2021، كما تم التحقق من مطابقة أكثر من 2500 منتج من المنتجات المقيدة وهي التي يتم تداولها بشروط معينة، فضلاً عن التفتيش على أكثر من 2000 منتج من المنتجات الحاصلة على شهادات مطابقة من المجلس والتحقق من سلامة 6000 سلعة من مستحضرات التجميل خلال الفترة نفسها.