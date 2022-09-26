124 صفقة كبرى في سوق أبوظبي بـ 18.4 مليار درهم منذ مطلع سبتمبر

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، تنفيذ نحو 124 صفقة كبرى منذ بداية سبتمبر الجاري، بقيمة جاوزت 18.4 مليار درهم على أكثر من 11.06 مليار سهم.

ووفق بيانات سوق أبوظبي، كانت صفقة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» الأكبر بقيمة 11.74 مليار درهم على 9.63 مليارات سهم من خلال 102 صفقة.

وكانت «القابضة» ADQ، أعلنت أخيراً توقيعها، اتفاقية لبيع حصة قدرها 8.6% من «طاقة» لصالح كل من مجموعة «ملتيبلاي» وصندوق أبوظبي للتعاقد.

وجاءت صفقة «إيبيكس للاستثمار» في المرتبة الثانية بقيمة 5.74 مليارات درهم على نحو 1.22 مليار سهم من خلال 14 صفقة، فيما حلت صفقة «مصرف أبوظبي الإسلامي» في المركز الثالث مع بلوغ قيمتها 416.3 مليون درهم على 43.5 مليون سهم من خلال صفقة واحدة.

ورابعاً جاءت صفقة «فيرتغلوب» بقيمة 371.3 مليون درهم على 65.15 مليون سهم من خلال صفقة واحدة، وخامساً صفقة «أدنوك للحفر» بقيمة 114.8 مليون درهم على 31.4 مليون سهم من خلال صفقة واحدة.