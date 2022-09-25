1750 شركة من 55 دولة تشارك في «ويتيكس 2022»

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير، عن مشاركة 1750 شركة من 55 دولة في الدورة الـ24 من المعرض الذي تنظمه الهيئة من 27 إلى 29 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال الطاير إن «تنظيم معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، يأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاقتصاد الأخضر، ووجهة مفضلة لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية».

وأضاف أنه «على مدى 23 عاماً رسّخ (ويتيكس) مكانته كأحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة، وأصبح منصة مهمة للمؤسسات والهيئات والشركات العالمية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها وتقنياتها المبتكرة».

وأشار الطاير إلى أن المعرض يسهم في تعريف العالم بإنجازات دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتسليط الضوء على جهود دبي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وذكر أن المعرض يتيح الفرصة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لاسيما في ظل الزيادة الكبيرة بمشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

ويتزامن معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022» مع الدورة الثامنة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، التي تنظمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين يومي 28 و29 سبتمبر 2022.