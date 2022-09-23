6.7 مليارات درهم تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 6.7 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع الماضي، تسجيل 1902 مبايعة، بقيمة 4.8 مليارات درهم، منها 243 مبايعة للأراضي بقيمة 1.29 مليار درهم، و1659 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.51 مليارات درهم.

وذكرت الدائرة في بيان، امس، أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 100 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 102 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم، وتلتها «اليفرة 2» بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 145 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة، كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 120 مليون درهم في المنطقة نفسها، وأخيراً مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 232 مبايعة بقيمة 324 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 181 مبايعة بقيمة 349 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 377 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.66 مليار درهم، منها 88 رهناً لأراضٍ بقيمة 700.36 مليون درهم، و292 رهناً لفلل وشقق بقيمة 959.9 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 405 ملايين درهم، وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 270 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 119 هبة بقيمة 286.17 مليون درهم.