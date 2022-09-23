8.2 مليارات درهم سيولة التداول في الأسهم المحلية

اجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة في نهاية تداولات أمس، بلغت نحو 8.2 مليارات درهم، بحجم تداولات 1.869 مليون سهم، من خلال تنفيذ 23.66 ألف صفقة.

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملاته أمس عند مستوى 3434 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 344 مليون درهم، مع انخفاض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 2.2% عند 0.489 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم، وانخفض سهما «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» بأكثر من 1% عند 12.7 درهماً، و6.05 دراهم على التوالي.

بينما ارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.5% عند 0.270 درهم، وبتداولات قاربت 16 مليون سهم، وارتفع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.5% عند 4.86 دراهم، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «إعمار العقارية» منخفضاً بنسبة 0.9% عند 6.29 دراهم، وبتداولات قاربت 21 مليون سهم.

بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.026% رابحاً ثلاث نقاط، عند مستوى 10073 نقطة، وبتداولات كبيرة بلغت قيمتها الإجمالية 7.9 مليارات درهم، منها 5.8 مليارات، صفقات كبيرة.

وارتفع سهم «اتصالات» بنسبة 1.6% عند 25.40 درهماً، وبتداولات قاربت الخمسة ملايين سهم. كما ارتفع سهم «دانة غاز» بنحو 3% عند 1.05 درهم، وبتداولات قاربت 80 مليون سهم.

فيما تراجع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.3% عند 18.36 درهماً، وبتداولات تجاوزت الـ10 ملايين سهم.

وكان سهم «طاقة» أكثر الأسهم تداولاً، منخفضاً بنسبة 2% عند 2.37 درهم، وبتداولات تجاوزت 109 ملايين سهم.