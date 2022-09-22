المصرف المركزي يرفع الفائدة 0.75 %

رفع المصرف المركزي في الدولة مساء أمس سعر الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس تعادل 0.75 %بالتزامن مع قرار مماثل أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار .



وتعد هذه المرة الثامنة على التوالي منذ بداية العام الجاري الذي يقوم فيها الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة لتصل مع رفع أمس إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2008 حيث تصل حاليا إلى نطاق 3 -3.25 %وذلك للسيطرة على التضخم المتزايد في الولايات المتحدة الأمريكية فيما تترقب الأسواق العالمية رفعا جديدا في نوفمبر المقبل حسب ما أعلن الفيدرالي.

وفي بيان مفصل له قال المركزي " أنه تم رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15% وذلك اعتباراً من اليوم الخميس .

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد أمس الأربعاء ، كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

خليجيا رفعت البنوك المركزي أيضا نسب الفائدة في كل من السعودية وقطر والبحرين بواقع 75 نقطة أساس فيما رفع مصرف الكويت المركزي بمقدار ربع نقطة.