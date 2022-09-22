«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى سمرقند

احتفلت «فلاي دبي»، بانطلاق رحلاتها الى مدينة سمرقند الأوزبكية، لتصبح بذلك أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي إلى هذه المدينة التاريخية.

ستشغل الشركة رحلتين أسبوعياً الى سمرقند انطلاقاً من مطار دبي الدولي، إلى مطار سمرقند الدولي. ومع بدء الرحلات إلى هذه المدينة، وسعت «فلاي دبي» شبكتها في آسيا الوسطى إلى سبع وجهات يخدمها أسطول مكون من 68 طائرة «بوينغ 737»، ما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون المزيد من الخيارات للسفر.

وهبطت رحلة «فلاي دبي» الافتتاحية في مطار سمرقند الدولي، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية، وكان في استقبال الرحلة كبار المسؤولين المحليين في المدينة يتقدمهم المدير العام لشركة «إير ماراكاندا»، جيرات نيماتوف، الذي رحب بوفد «فلاي دبي»، برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، غيث الغيث.

وأكد غيث الغيث، خلال المؤتمر الصحافي، التزام «فلاي دبي» بفتح الأسواق غير المخدومة، وتعزيز الروابط بين دبي والإمارات مع هذه المنطقة. وقال: «يسعدنا أن نرى شبكتنا في أوزبكستان تنمو مع إطلاق الرحلات إلى سمرقند. منذ عام 2019 عندما بدأنا عملياتنا لأول مرة في أوزبكستان، شهدنا طلباً مستداماً، ونحن على ثقة بأن إطلاق وجهتنا الثانية سيوفر لمسافرينا خيارات سفر أكثر مرونة».

وأضاف الغيث: «أود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر وزير النقل، وحاكم منطقة سمرقند ورئيس مطارات أوزبكستان على دعمهم، ونتطلع إلى علاقة طويلة وناجحة في المستقبل».

وقال جيرات نيماتوف، إن «افتتاح الخط الجديد بين سمرقند ودبي سيكون له تأثير إيجابي على منطقة سمرقند بأكملها. ومن خلال تعاوننا مع شركائنا في (فلاي دبي) نكون قد أنشأنا رابطاً مباشراً بين مطار سمرقند الدولي وأحد أكبر المراكز الاقتصادية وأكثرها حيوية في العالم. نحن في (إير ماراكاندا) نرحب بشركة فلاي دبي، ونؤكد التزامنا دوماً بتوفير أفضل تجربة سفر للركاب بين دبي وسمرقند».