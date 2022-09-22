«دبي الصناعية» تشارك في «القمة العالمية للتصنيع»

أعلنت مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة «تيكوم»، عن مشاركتها في القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2022 «GMIS America»، التي تُعقد في مدينة بيتسبرغ الأميركية من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن الوفد الخاص المشارك بدعوة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعزيز فرص التجارة والتعاون المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

وباعتبارها إحدى أكبر المراكز الصناعية واللوجستية في المنطقة، ستشارك مدينة دبي الصناعية، مع الوفد الخاص من الدولة، في مجموعة متنوّعة من الفعاليات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تسليط الضوء على بيئة الأعمال المتكاملة، وفرص التصنيع المواتية في الدولة.

وفي إطار الأنشطة المقرّرة على هامش أعمال القمة، ستقوم مدينة دبي الصناعية بزيارات ميدانية لمراكز التكنولوجيا المتقدمة والمنشآت الصناعية بهدف تعزيز شبكة العلاقات التجارية.

كما ستشارك مدينة دبي الصناعية في جلسة حوارية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة، بعنوان «لماذا نصنع في الإمارات؟»، وذلك بتاريخ 29 سبتمبر، حيث ستجري مناقشة القطاع الصناعي والصادرات في دولة الإمارات، والدور الذي تلعبه مدينة دبي الصناعية في جذب الشركات العالمية والإقليمية، ومستقبل أنشطة البحث والتطوير.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم للتأجير الصناعي، والمدير العام لمدينة دبي الصناعية، سعود أبوالشوارب، إن «دولة الإمارات حلت في المرتبة 18 بين أكبر أسواق التصدير لدى الولايات المتحدة في عام 2019، الأمر الذي يعكس علاقات التعاون والشراكة الراسخة بين الدولتين».

وأضاف: «يشرّفنا الانضمّام إلى وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المشارك في القمة العالمية للصناعة والتصنيع المقرّرة في أميركا، نظراً لما تقدّمه هذه المشاركة من فرصة قيّمة لتعزيز العلاقات التجارية بين الدولتين، خصوصاً في ظلّ سعينا الدؤوب إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية».