«Oracle» تُفتتح مركز ابتكار في أبوظبي لدعم بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة

أعلنت (Oracle) أمس، افتتاح مركز ابتكار في أبوظبي والذي يهدف إلى تعزيز مبادرات وجهود الابتكار الرقمي ودعم وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة في الإمارة.

يقع المركز الجديد في مكتب «Oracle»، بجزيرة الريم في أبوظبي، وأطلق عليه «مركز المستقبل للابتكار في الإمارات»، وافتتحه المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، الدكتور محمد عبد الحميد العسكر، وذلك في حفل حضره مسؤولون بارزون في عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي ومدراء Oracle التنفيذيون.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد العسكر: «يعد مركز المستقبل للابتكار، الوجهة المثالية التي تجتمع فيها العقول المبدعة لتتبادل المعرفة والإلهام وتتعاون فيما بينها لتمكن الابتكارات الجديدة في إمارة أبوظبي. من جهة أخرى، يعكس المركز التزامنا الراسخ بإنشاء منظومة عمل داعمة للشباب للنجاح، وفي الوقت نفسه تمكينهم من المساهمة في دعم نمو الاقتصاد الرقمي».

وأضاف: «نتطلع إلى رؤية المركز يعمل كمنصة للمؤسسات والشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، في القطاعين العام والخاص، للاستفادة من أحدث الابتكارات وتسريع التحول الرقمي».

وسيعمل المركز كمنصة تجمع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام في أبوظبي وعملاء «Oracle» وشركاءها للوصول إلى فهم أوسع وأعمق وللاستفادة من إمكانات التقنيات الناشئة.

بدوره، سيقدم المركز برامج ودورات تدريبية تصقل مهارات الطلاب ورجال الأعمال والسيدات في أبوظبي في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وقال نائب الرئيس الأول لتطبيقات الأعمال بوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «Oracle»، ليوبولدو بوادو: «في (Oracle)، نلتزم بدعم جهود هيئة أبوظبي الرقمية للاستفادة من التكنولوجيا الناشئة التي تساهم في تسهيل حياة الأفراد في مجتمع أبوظبي، وتقديم خدمات حكومية رقمية استباقية و مخصصة و آمنة.. لقد تم تصميم مركز المستقبل للابتكار في الإمارات ليكون وجهة رئيسية لتبادل المعرفة والتعاون بين الجهات المختلفة و استكشاف العديد من سبل التطوير التي يمكن تنفيذها بالاستعانة بأحدث التقنيات السحابية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين) وإنترنت الأشياء».

من جهته، قال نائب الرئيس الأول لتكنولوجيا السحابة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «Oracle»، نيك ريدشو: «تعمل (Oracle) في أبوظبي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وتدخل الحلول التكنولوجية التي نقدمها في صميم مجموعة من أبرز وأهم التحولات الرقمية في الإمارة وفي الدولة ككل. وستواصل (Oracle)، الاستثمار في أبوظبي من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية الحديثة، وتوظيف الإمكانات والخبرات وتسخير الحلول التقنية».

وأضاف أن تدشين مركز البيانات السحابية المخصصة الحديثة في أبوظبي وافتتاح مركز المستقبل للابتكار في الإمارات اليوم في أبوظبي يعد دليلا على حرصنا على مواصلة الاستثمار في الإمارة.. ونثق للغاية بأن المركز الجديد سيعمل كمحفز للأفكار الإبداعية وسيمكنها، بما يدعم المستقبل الرقمي في أبوظبي».

يعد مركز المستقبل للابتكار في الإمارات، ثاني مركز للابتكار في «Oracle»، يتم افتتاحه في الدولة. واستضاف مركز زايد للابتكار التابع لـ«Oracle»، في دبي المئات من المدراء التنفيذيين من القطاعين العام والخاص من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وحول العالم خلال السنوات الماضية بهدف تقديم ورش التدريب وجلسات الإشراف والاستكشاف المشتركة للأفكار المبتكرة. ومن خلال مركز زايد للابتكار، ساهمت Oracle في صقل مهارات وإمكانات أكثر من 1000 خريج إماراتي من كليات التقنية العليا في مجال التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

