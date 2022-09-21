مساهمو «إعمار» يقرّون صفقات «كريك هاربور» و«نمشي» وإلغاء سقف تملك الأجانب

وافق مساهمو شركة «إعمار العقارية» في اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عقد، الأربعاء عن بُعد في فندق العنوان بوليفارد دبي، على جدول أعمال الاجتماع الذي عقد برئاسة جمال ماجد بن ثنية، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور أكثر من 66% من المساهمين، بما يشمل في بنوده الثلاثة قرار الاستحواذ على أصول دبي كريك هاربور من «دبي القابضة» وإصدار سندات إلزامية لزيادة رأس المال إلى 8.83 مليار درهم، والثاني بشأن بيع شركة «نمشي» إلى «نون» مقابل 1.23 مليار درهم.

كذلك، تمت الموافقة على القرار الخاص بإلغاء الحد الأدنى لمساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالشركة، وتعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة، بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة لتصبح كالتالي، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بإجراء التعديل المطلوب.

ويصبح نص المادة (7): «جميع أسهم الشركة اسمية، ولا يوجد حد أدنى لنسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالشركة، كما لا يوجد حد أقصى لنسبة مساهمة غير مواطني الدولة».

صفقة تملك «كريك هاربور»

وتم إقرار الاستحواذ على أصول «دبي القابضة» في مشروع «دبي كريك هاربور» إزاء مقابل نقدي محدد يستحق الدفع عند إقفال الصفقة، ومقابل مؤجل محدد يستحق الدفع بموجب اتفاقية المقابل المؤجل، ومقابل سند إلزامي قابل للتحول.

وتمت الموافقة ضمن هذا البند على إصدار الشركة لسند إلزامي قابل للتحول بقيمة إجمالية تبلغ 375000000 درهم لمصلحة دبي القابضة (أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لها). ويكون السند قابلاً للتحويل إلى 659050967 سهماً جديداً في الشركة وتتم زيادة رأس مال الشركة إلى 8.838.789.849 درهم عند التحويل. ويتم التعامل مع كل سهم في الشركة على أنه مدفوع بالكامل عند التحويل.

وبذلك تتم زيادة رأس مال الشركة إلى 8.83 مليار درهم من خلال إصدار 659.05 مليون سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية بدرهم واحد للسهم.

صفقة بيع «نمشي»

وشمل القرار الثاني الموافقة على البيع الموصى به لشركة «نمشي» من قبل «إعمار لإدارة مراكز التسوق» إلى شركة «نون هولدينجز» إزاء مقابل نقدي 1.23 مليار درهم، يستحق الدفع عند إغلاق الصفقة.